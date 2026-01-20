Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Αποστολή στην Ουγγαρία με σούπερ αποδόσεις! ☘💣
Τα πράγματα στον πλανήτη που ονομάζεται Παναθηναϊκός μόνο ρόδινα δεν κυλάνε. Παρά την προσπάθεια να ανασυνταχθεί, παρά τις εκθαμβωτικές μεταγραφές, η «4άρα» από την ΑΕΚ τον προσγείωσε στην πραγματικότητα. Οφείλει, πάντως, να συνέλθει γιατί η αγωνιστική δράση του Γιουρόπα Λιγκ έφτασε.
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ OVER 12,5 ΒΑΘΜΟΥΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ UNDER 12,5 ΒΑΘΜΟΥΣ
|
|
Όπως όλα δείχνουν πρέπει να γίνουν τέρατα για να αποκλειστεί από την 24άδα με τους 10 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει. Ωστόσο, δεν θα κάτσει να ρισκάρει. Η αποστολή στην Ουγγαρία είναι από τις πιο δύσκολες μέχρι στιγμής. Εξάλλου, η Φερεντσβάρος αποτελεί μία από τις τέσσερις αήττητες ομάδες της League Phase (ρεκόρ 4-2-0). Fun fact: Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν ήδη άλλη μία τέτοια και μιλάμε φυσικά για τη Βικτόρια Πλζεν (ρεκόρ 2-4-0).
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός αποδόσεις
Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.
|ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ
|ΙΣΟΠΑΛΙΑ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|
|
|
Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
|OVER 2,5
|UNDER 2,5
|GOAL/GOAL
|NO/GOAL
|
|
|
|
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα
Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, διαλέξτε και πάρτε!
|ΣΤΟΙΧΗΜΑ
|ΑΠΟΔΟΣΗ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
|
|X2 + UNDER 2,5
|
|OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
|
|OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ + 1-3 ΓΚΟΛ + UNDER 9,5 ΚΑΡΤΕΣ
|
|ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΣΙΩΠΗΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
|
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός κανάλι
Ευρωπαϊκό βράδυ volume 7 για το «τριφύλλι»! Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση με τη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00) από το Cosmote Sport 4HD. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα TV της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.