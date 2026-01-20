Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Αποστολή στην Ουγγαρία με σούπερ αποδόσεις! ☘💣

Τα πράγματα στον πλανήτη που ονομάζεται Παναθηναϊκός μόνο ρόδινα δεν κυλάνε. Παρά την προσπάθεια να ανασυνταχθεί, παρά τις εκθαμβωτικές μεταγραφές, η «4άρα» από την ΑΕΚ τον προσγείωσε στην πραγματικότητα. Οφείλει, πάντως, να συνέλθει γιατί η αγωνιστική δράση του Γιουρόπα Λιγκ έφτασε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ OVER 12,5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ UNDER 12,5 ΒΑΘΜΟΥΣ 1.95 1.78

Όπως όλα δείχνουν πρέπει να γίνουν τέρατα για να αποκλειστεί από την 24άδα με τους 10 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει. Ωστόσο, δεν θα κάτσει να ρισκάρει. Η αποστολή στην Ουγγαρία είναι από τις πιο δύσκολες μέχρι στιγμής. Εξάλλου, η Φερεντσβάρος αποτελεί μία από τις τέσσερις αήττητες ομάδες της League Phase (ρεκόρ 4-2-0). Fun fact: Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν ήδη άλλη μία τέτοια και μιλάμε φυσικά για τη Βικτόρια Πλζεν (ρεκόρ 2-4-0).

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, διαλέξτε και πάρτε!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ 2.20 X2 + UNDER 2,5 2.85 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.25 OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ + 1-3 ΓΚΟΛ + UNDER 9,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.10 ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΣΙΩΠΗΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 11.75

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός κανάλι

Ευρωπαϊκό βράδυ volume 7 για το «τριφύλλι»! Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση με τη Φερεντσβάρος (22/01, 22:00) από το Cosmote Sport 4HD. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα TV της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.