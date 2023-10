Φαβορί η Γιουβέντους στο Ντέρμπι ντέλα Μόλε

Τα βλέμματα των φίλων της Serie A στρέφονται στο Τορίνο αυτό το Σάββατο. Γιουβέντους και Τορίνο, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Allianz Stadium» για το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν. Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, καθώς μετρά τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και μια ήττα στις πρώτες επτά αγωνιστικές του ιταλικού πρωταθλήματος και είναι το τρίτο φαβορί για τον τίτλο. Μοναδική ήττα για τους «μπιανκονέρι» αυτή από τη Σασουόλο με 4-2 στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Τορίνο προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της τη φετινή σεζόν, καθώς μετρά μόλις δύο νίκες στις πρώτες επτά αγωνιστικές απέναντι σε Τζένοα και Σαλερνιτάνα. Σε αυτή την αναμέτρηση θα βγουν πολλά συμπεράσματα για τη Γιουβέντους του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, καθώς θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το ντέρμπι με τη συμπολίτισσα Τορίνο τη φετινή σεζόν.

Γιουβέντους – Τορίνο Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για το πρώτο ντέρμπι του Τορίνο, στο οποίο η Γιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Γιουβέντους Ισοπαλία Νίκη Τορίνο 1.83 3.50 4.55

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 1.83. Η εκτός έδρας νίκη της Τορίνο δίνεται σε απόδοση 4.55, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.50.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 παίζεται σε τιμή αουτσάιντερ, αφού πληρώνει 2.25, ενώ το Under 2,5 1.65. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 2.05, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή 1.72.

Να επιστρέψει στις νίκες η Γιουβέντους

Παρά την προβληματική της εμφάνιση, η Γιουβέντους κατάφερε να πάρει βαθμό στο Μπέργκαμο, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Αταλάντα σε παιχνίδι για την έβδομη αγωνιστική της Serie A. H Αταλάντα ήταν δραστήρια στο επιθετικό κομμάτι, δημιούργησε ευκαιρίες και έφτασε κοντά στο γκολ, ωστόσο η Γιουβέντους άντεξε στην πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι και πήρε βαθμό. Η «γηραιά κυρία» βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τέσσερις βαθμούς διαφορά από τις πρωτοπόρους Ίντερ και Μίλαν.

Μετά από εβδομάδες αναμονής, ο Πολ Πογκμπά θα μάθει μέχρι το τέλος της ημέρας τα αποτελέσματα του δεύτερου δείγματος του ελέγχου ντόπινγκ που είχε υποβληθεί μετά το ματς με την Ουντινέζε για τη Serie A, τον περασμένο Αύγουστο. Το πρώτο δείγμα είχε δείξει υψηλά ποσοστά τεστοστερόνης, με τον Γάλλο κεντρικό να ζητά επανεξέταση του ενοχοποιητικού δείγματος, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του. Η σημερινή μέρα είναι καθοριστική για την έκβαση της εξέλιξης της καριέρας του Πογκμπά, καθώς σε περίπτωση τιμωρίας του για χρήση απαγορευμένων ουσιών, απειλείται με ποινή απαγόρευσης ενασχόλησης με τον αθλητισμό για τέσσερα χρόνια, με την ποινή να μπορεί να μειωθεί στα δύο λόγω μετάνοιας.

Η ιστορία λέει Γιουβέντους

Δώδεκα νίκες και πέντε ισοπαλίες για τους «μπιανκονέρι» στα 17 τελευταία Γιουβέντους – Τορίνο. Πιο πρόσφατη εκτός έδρας νίκη για την Τορίνο ήταν το 1995. Goal/goal έχουν έρθει τα οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια, «2-3 γκολ» τα έξι από εννέα πιο πρόσφατα. 25 νίκες, 8 ισοπαλίες και μία ήττα υπέρ της Γιουβέντους στα 34 τελευταία ντέρμπι με την Τορίνο και στις δύο έδρες. Στα 9 από τα 10 τελευταία ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων στη Σέριε Α και στις δύο έδρες η Γιουβέντους έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ μετά το 70’.

Στον τελευταίο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων, η Γιουβέντους είχε πάρει μεγάλη νίκη. Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είδε την Τορίνο να προηγείται μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με γκολ του Καράμο, με τον Κουαδράδο να ισοφαρίζει (1-1) στο 16′.Στο 43′ η «Γκρανάτα« πήρε και πάλι προβάδισμα, με τον Σανάμπρια να γράφει το 1-2, όμως η Γιουβέντους κατάφερε να ισοφαρίσει πριν κλείσει το ημίχρονο, με τον Ντανίλο να σημειώνει το 2-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουβέντους πίεσε και κατάφερε να κάνει το 3-2 στο 70′ με τον Μπρέμερ, ο οποίος στη συνέχεια σέρβιρε το 4-2 στον Ραμπιό.