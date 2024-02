Έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ανέπαφη εστία

Με την αναμέτρηση Στρασβούργο – Μπρεστ για τα προγνωστικά Γαλλίας καταπιάνεται στο σημερινό κουπόνι το Tip of the day powered by Pamestoixima.gr και καταλήγει σε σημείο απόδοσης 1.90 με στόχο το 4ο σερί ταμείο!

Οι γηπεδούχοι είναι μία «fun to watch» ομάδα, αφού στα παιχνίδια τους σημειώνονται αρκετά γκολ. Συγκεκριμένα, στα προγνωστικά στοιχήματος μετρούν 11 σερί G/G ανεξαρτήτως έδρας, ενώ δέχονται με χαρακτηριστική ευκολία γκολ. Το σερί τους τελευταία όμως έχει χειροτερεύσει και έχουν ανάγκη από βαθμούς για να μην μπλέξουν σε σενάρια υποβιβασμού.

Η Μπρεστ από την άλλη αποτελεί την έκπληξη της σεζόν στη Γαλλία, αφού βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω μονάχα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Όσο κι αν μοιάζει απίθανο να κυνηγήσει τον τίτλο, οι τρεις βαθμοί απόψε (24/02, 22:00) δεν την αφήνουν αδιάφορη, ενώ προέρχεται από αήττητο σερί έξι αγώνων εκτός έδρας!