Europa League: Στα ύψη το διπλό του Παναθηναϊκού με τη Ρεν

Ο Παναθηναϊκός τα έδωσε όλα κόντρα στη Ρεν στη Λεωφόρο, αλλά ηττήθηκε 2-1 για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League. Οι Γάλλοι βρέθηκαν να προηγούνται με 0-2 από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με το «τριφύλλι» να μην τα παρατά και να παλεύει μέχρι το τέλος. Μείωσε σε 1-2 με πέναλτι του Ιωαννίδη και άγγιξε την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα, αλλά η σέντρα του Μλαντένοβιτς κατέληξε στο δοκάρι και ο Μαντσίνι στη συνέχεια δεν μπόρεσε να στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ρεν έφτασε τους 6 βαθμούς στον όμιλο και γκρέμισε τον Παναθηναϊκό (4 βαθμοί) από την κορυφή, την ώρα που η Βιγιαρεάλ έχει τρεις βαθμούς, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τη Μακάμπι Χάιφα.

Ρεν – Παναθηναϊκός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά και για την κρίσιμη αναμέτρηση Ρεν – Παναθηναϊκός, στην οποία οι «πράσινοι» είναι το αουτσάιντερ.

Νίκη Ρεν Ισοπαλία Νίκη Παναθηναϊκού 1.72 3.95 4.70

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επί γαλλικού εδάφους προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 4.70. Η Ρεν είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, με τη νίκη της γαλλικής ομάδας να δίνεται σε απόδοση 1.72. Η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.95.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.80, ενώ το Under 2,5 δίνει 2.02. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.78, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 1.98.

Απόδραση από τη Λαμία

Μια μεγάλη νίκη κατάφερε και πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε 2-1 τη Λαμία στο «Αθανάσιος Διάκος», στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με φοβερό γκολ του Μλαντένοβιτς στο 31’, για να δει τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με τον πρώην «πράσινο» Καρλίτος στο 64’. Ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Αράο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 83ο λεπτό, ωστόσο οι ερχόμενοι από τον πάγκο Μπερνάρ και Σπόραρ συνεργάστηκαν άψογα στο 90ο λεπτό, με τον δεύτερο να διαμορφώνει με άπιαστη κεφαλιά το τελικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι ο Σλοβένος επιθετικός έχασε και πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Παλάσιος από κάθετη του Αϊτόρ στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.

Σταθερά απών ο Χουανκάρ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για το ματς της Πέμπτης, αφού ο Σέρβος τεχνικός είχε δώσει ρεπό την Κυριακή στους παίκτες του, μετά και την επικράτηση με 1-2 στη Λαμία, το οποίο σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, τον έφερε στο +4 και την κορυφή.

Ο Γιοβάνοβιτς δεν είχε σταθερά μαζί του τους Χόρντουρ Μάγκνουσον (ρήξη χιαστού) και Πάλμερ Μπράουν (θλάση) που ακολούθησαν θεραπείες, ενώ για ακόμη μια φορά απών ήταν ο Χουάνκαρ, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» δεν έχει καταφέρει να επανέλθει στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Europa League.

Μία νίκη στα 6 τελευταία η Ρεν

Η Ρεν δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός πως η σεζόν ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και όνειρα, αφού ο σύλλογος δαπάνησε αρκετά χρήματα στο μεταγραφικό παζάρι, η εικόνα της δεν συνάδει με την ποιότητα του ρόστερ της. Το σύνολο του Μπρούνο Ζενεσιό μετράει μόλις μία νίκη στα 6 τελευταία παιχνίδια, αυτή στη… Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η τελευταία της νίκη στο πρωτάθλημα ήρθε την 1η του Οκτώβρη απέναντι στη Ναντ και έκτοτε η Ρεν έχει να επιδείξει τρεις ήττες και μία ισοπαλία.

Την περασμένη Κυριακή, ο σύλλογος από τη Βρετάνη γνώρισε την 6η ήττα του στο πρωτάθλημα, καθώς έχασε 2-0 από τη Νις στην Κυανή Ακτή. Η Ρεν έμεινε πίσω στο σκορ από ένα τέρμα του Μπογκά στο 45′ και πίεσε για την ισοφάριση όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες (75′). Οι αριθμητικές ισορροπίες επανήλθαν 10 λεπτά αργότερα, όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Ομαρί και δύο λεπτά μετά σημειώθηκε το 2-0 με αυτογκόλ του Μανταντά έπειτα από εκτέλεση του Σοφιάν Ντιόπ. Η Ρεν βρίσκεται πλέον στην 11η θέση της βαθμολογίας με 12 πόντους και μόλις 2 νίκες έπειτα από 11 αγωνιστικές και ο Ζενεσιό μόνο σίγουρος δεν πρέπει να αισθάνεται για τη θέση του.