Europa League: Οι αποδόσεις για το Γουέστ Χαμ - Ολυμπιακός

Ήρθε η ώρα για τον δεύτερο γύρο της φάσης των ομίλων του Europa League, με τον Ολυμπιακό να έχει την πιο δύσκολη αποστολή. Η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Γουέστ Χαμ του Ντέιβιντ Μόγιες.

Στο πρώτο ματς, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την καλύτερη εμφάνισή τους και λύγισαν το ποιοτικό σύνολο του συλλόγου από το Λονδίνο, επικρατώντας 2-1. Έτσι μπήκαν γερά στο κόλπο της πρόκρισης στη φάση των «16». Ο Φορτούνης με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε τον σκορ και ο Ογκμπόνα με αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Πειραιώτες, με τον Πακετά να μειώνει στο φινάλε, αλλά να μην φτάνει. Στους 6 βαθμούς έμειναν οι Λονδρέζοι, στους 4 ανέβηκε ο Ολυμπιακός.

Φαίνεται πως στον Ντέιβιντ Μόγιες δεν αρέσει και πολύ το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς στην προηγούμενη επίσκεψή του ως αντίπαλος είχε ηττηθεί ξανά, τότε ως τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γουέστ Χαμ – Ολυμπιακός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου του Europa League, αλλά και για την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Ολυμπιακός, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» είναι το αουτσάιντερ.

Νίκη Γουέστ Χαμ Ισοπαλία Νίκη Ολυμπιακού 1.67 4.10 4.80

Σύμφωνα με τη Novibet, η νίκη της ομάδας του Ντιέγκο Μαρτίνεθ επί αγγλικού εδάφους προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 4.80. Η Γουέστ Χαμ είναι το μεγάλο φαβορί, με τη νίκη της αγγλικής ομάδας να δίνεται σε απόδοση 1.67. Η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 4.10.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.60, ενώ το Under 2,5 δίνει 2.35. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.63, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 2.25.

Να ξεχάσει τη συντριβή από τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στο ντέρμπι της Stoiximan Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας μία βαριά ήττα με 2-4. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» εκμεταλλεύτηκε και με το παραπάνω όλα τα δώρα από την «ερυθρόλευκη» άμυνα και μετέτρεψε κάθε του απειλή σε γκολ, σε ένα βράδυ όπου οι παίκτες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ θέλουν να διαγράψουν από τη μνήμη τους.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Οι Θεσσαλονικείς έκαναν ιδανική διαχείριση του παιχνιδιού και στο 56′ ο Τόμας με πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ, ενώ στο 66′ ο φορ του «Δικεφάλου» έκανε το 3-0. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, μετά από εκπληκτική συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια, έγραψε το 4-0 για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Για καλή του τύχη ο Ολυμπιακός κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά. Σε πρώτο χρόνο, ήρθε το 1-4 με τον Κώστα Φορτούνη να πλασάρει εξαιρετικά στο 86’ και ο Γιώργος Μασούρας στις καθυστερήσεις έκανε με κεφαλιά το 2-4, το οποίο ήταν το τελικό σκορ του αγώνα.

Να σημειωθεί ότι αυτό το παιχνίδι θα μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του Κώστα Φορτούνη για ιδιαίτερο λόγο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με την ασίστ που μοίρασε στον Γιώργο Μασούρα για το δεύτερο γκολ των «ερυθρολεύκων», έφτασε τις 96 και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το transfermarkt.

Μία λιγότερη έχει ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Μάλιστα, ο Σέρβος έχει παίξει 493 ματς με τους Πειραιώτες, ενώ ο Φορτούνης το πέτυχε σε 309 συμμετοχές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Europa League.

Κατρακυλά στην Premier League η Γουέστ Χαμ

Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στον μεσοβδόμαδο θρίαμβο επί της Άρσεναλ για το League Cup η Γουέστ Χαμ, αφού λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ηττήθηκε 3-2 στην έδρα της Μπρέντφορντ, υποχωρώντας στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Ο Μοπέι άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 11′, πριν οι Κούντους (19′) και Μπόουεν (26′) φέρουν το ματς τούμπα υπέρ της Γουέστ Χαμ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η Μπρέντφορντ ήταν ανώτερη, φτάνοντας στην ισοφάριση με αυτογκόλ του Μαυροπάνου στο 55′, ενώ ο Κόλινς ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 70ό λεπτό.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη σερί ήττα που γνωρίζει η ομάδα του Ντέιβις Μόγιες στο πρωτάθλημα, καθώς προηγήθηκαν αυτές από Έβερτον και Άστον Βίλα. Τα «σφυριά» έχουν να πανηγυρίσουν νίκη στην Premier League από τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν επικρατήσει εντός έδρας της Σέφιλντ (2-0).