Europa League: Οι αποδόσεις για το ΑΕΚ - Μαρσέιγ

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέμπτη (22:00) στην ΟPAP Arena τη Μαρσέιγ, σε μία αναμέτρηση «τελικό» για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, που θέλει πάση θυσία το θετικό αποτέλεσμα, ώστε να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο προηγούμενο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη ήττα της στο Europa League (3-1). Η Μαρσέιγ πήρε το προβάδισμα με τον Βιτίνια στο 27′ σε μια φάση όπου έγινε πεντακάθαρο φάουλ στον Βίντα, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει στο 53′ με τον Πινέδα. Ωστόσο, δύο λεπτά αργότερα ένα ολέθριο λάθος του Στάνκοβιτς, που αποβλήθηκε στην ίδια φάση, έβαλε τη Μαρσέιγ ξανά μπροστά στο σκορ με εκτέλεση πέναλτι του Αρίτ (60′). Εννιά λεπτά αργότερα δόθηκε πέναλτι του Άμραμπατ στον Λόντι, με τον Βερετού να γράφει το τελικό 3-1 από την άσπρη βούλα και την Ένωση να φεύγει με άδεια χέρια από τη Μασσαλία.

ΑΕΚ – Μαρσέιγ Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για την αναμέτρηση ΑΕΚ – Μαρσέιγ, στην οποία οι «κιτρινόμαυροι» είναι το οριακό φαβορί.

Νίκη ΑΕΚ Ισοπαλία Νίκη Μαρσέιγ 2.52 3.45 2.75

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα προσφέρεται για τα προγνωστικά σε απόδοση 2.52. Η εκτός έδρας νίκη της Μαρσέιγ, που είναι το δέκατο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου του Γιουρόπα Λιγκ, δίνεται σε απόδοση 2.75. Η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.45.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.80, ενώ το Under 2,5 δίνει 2.02. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.62, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 2.20.

Γκέλαρε με Κηφισιά

H ΑΕΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κηφισιάς. Παρότι προηγήθηκε στο 58′ με αυτογκόλ του Σνάιντερλαν και στη συνέχεια έχασε πολλές ευκαιρίες για να «κλειδώσει» το τρίποντο, είδε την ψυχωμένη ομάδα των βορείων προαστίων να ισοφαρίζει για το τελικό 1-1 με τον Βαφέα στο 85′, με αποτέλεσμα το νικηφόρο σερί τριών αγώνων που έτρεχε να λάβει τέλος. Πρωταγωνιστής για την Κηφισιά ο τερματοφύλακάς της, Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έκανε πολλές καθοριστικές επεμβάσεις.

Έτσι, η ΑΕΚ έμεινε στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, λίγες μέρες πριν φιλοξενήσει τη Μαρσέιγ για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Επιστρέφει ο Αραούχο

Μετά την επιστροφή του Λιβάι Γκαρσία στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Ματίας Αλμέιδα είχε ένα ακόμα ευχάριστο νέο το πρωί της Κυριακής, καθώς είδε τον Αραούχο να ξεπερνάει το πρόβλημα που του είχε στερήσει τη συμμετοχή στα τελευταία παιχνίδια. Ο Αργεντινός επιθετικός προπονήθηκε κανονικά και έτσι τίθεται στη διάθεση του προπονητή του ενόψει Μαρσέιγ.

Εκτός παραμένουν οι Χατζισαφί και Ζίνι, ενώ μένει να φανεί η κατάσταση του Ρότα, που έλειψε από το ματς με την Κηφισιά λόγω των ενοχλήσεων. Από τον αγώνα στην Καισαριανή δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στις προπονήσεις επέστρεψε κανονικά πλέον και ο Ρόκσον μετά το κάταγμα που είχε υποστεί στο μετατάρσιο.

Στο μηδέν πριν από το ντέρμπι η Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Λιλ για να την πλησιάσει στη βαθμολογία και με το 0-0 για την 11η αγωνιστική της Ligue 1 έμεινε πολύ πίσω και μάλιστα λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην «OPAP Arena».

Οι Μασσαλοί είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως το πρόβλημα ήταν η αστοχία τους. Οι “λιλουά” δεν απείλησαν ιδιαίτερα την εστία του Πάου Λόπεθ, με εξαίρεση ένα δοκάρι με τον Γιουσούφ Γιαζιτσί στο πρώτο μέρος.

Παράδοση υπέρ της Μαρσέιγ

Πλην της περασμένης αναμέτρησης στη Μασσαλία, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ξανά άλλη μία φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτή αφορούσε δύο παιχνίδια για τους «16» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1989-90, εκεί όπου η Μαρσέιγ πέτυχε τον στόχο της. Αρχικά στο πρώτο ματς επικράτησε των «κιτρινόμαυρων» με 2-0, ενώ στη ρεβάνς στην Αθήνα ο αγώνας έληξε χωρίς νικητή (1-1).