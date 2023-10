Euroleague: Στο 1.36 ο άσος του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια

Ήρθε η ώρα λοιπόν για την πέμπτη αγωνιστική στη φετινή Euroleague. O Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στο «ΟΑΚΑ» την Μπασκόνια. Λογικά, θα δούμε ένα κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη πάση θυσία, καθώς έκλεισαν αμφότερες με δύο διαδοχικές ήττες την πρώτη διαβολοβδομάδα για φέτος.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μία εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λαύριο. Νίκησε με 111-75 και έκανε το 3/3 με τους Σλούκα – Λεσόρ να μένουν εκτός δωδεκάδας. Κορυφαίος για τους «πράσινους» ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 15 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχής, ενώ ακολούθησαν οι Γκριγκόνις με 14 και Γκάι με 13 πόντους.

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια, στην οποία οι «πράσινοι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Παναθηναϊκού Νίκη Μπασκόνια 1.36 3.15

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 1.36. Το διπλό της Μπασκόνια δίνεται σε απόδοση 3.15. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 163.5 πληρώνει 1.89, ενώ το under 163.5 κινείται σε παρόμοια τιμή 1.89.

Τρεις μήνες εκτός ο Παπαπέτρου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως ανέφερε και ο Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα με το Λαύριο. Μάλιστα υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ο Έλληνας φόργουορντ θα μείνει για τρεις μήνες εκτός δράσης, με αποτέλεσμα να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα στην αναμέτρηση με το Λαύριο, όπως το να χρησιμοποιήσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη θέση του σμολ φόργουορντ μετά την επιστροφή του Ντίνου Μήτογλου στην ενεργό δράση.

Ο Παπαπέτρου, ο οποίος δεν βρέθηκε στο ΟΑΚΑ τη Δευτέρα εξαιτίας της επέμβασης, έχει αγωνιστεί σε όλα και όλα τρία επίσημα ματς τη φετινή σεζόν (ένα για την Euroleague κόντρα στην Μπάγερν, ένα στον τελικό του Super Cup και ένα στο πρωτάθλημα με αντίπαλο το Περιστέρι), με τον ίδιο να είχε νιώσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο την παραμονή του ημιτελικού του Super Cup με τον ΠΑΟΚ.

Να ξεχάσει την ήττα από την Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει από το -15 (24-39, 20′) του πρώτου μέρους, αλλά είδε τη Μακάμπι να στέλνει το ματς στην παράταση. Οι γηπεδούχοι λύγισαν για δεύτερη φορά στο έξτρα πεντάλεπτο μέσα στο ΟΑΚΑ, αφήνοντας την ομάδα του Όντετ Κάτας να πάρει το διπλό με 86-81, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Εuroleague. Μοιραίος ο Κώστας Σλούκας, που κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο έξι δευτερόλεπτα πριν το τέλος του έξτρα χρόνου με το σκορ στο 79-82, αλλά αστόχησε στη μία από τις τρεις βολές.

Ο Ντίνος Μήτογλου στην επιστροφή του ύστερα από 18 μήνες ήταν κομβικός (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ), αλλά προερχόταν από μόλις μία προπόνηση μετά τη θλάση στη γάμπα και «έμεινε από ανάσες» στο φινάλε. Ο Μάριους Γκριγκόνις ήταν διψήφιος (13π., 5ρ.), αλλά έγινε ο παίκτης που «σημάδεψε» ο Κάτας στην άμυνα, ο Λούκα Βιλντόζα «ξέσπασε» στην 4η περίοδο, αλλά στην τελική ευθεία πήρε κακές αποφάσεις (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη). Μέτρια εμφάνιση έκανε ο Ματίας Λεσόρ (12π. με 3/8 δίποντα) για τα δεδομένα του, «εξαφανίστηκε» ο Χουάντσο Εργνανγκόμεθ (0/4 εντός πεδιάς, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ/ 2 λάθη σε 15′), βοήθησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο και άλλαξε τον ρυθμό (10π., 3κοψ.).

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Euroleague στην ιστοσελίδα μας.

Να επανέλθει στις νίκες η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια προέρχεται επίσης από ήττα, καθώς δεν κατάφερε σταθεί απέναντι στην ανώτερη Ζαλγκίρις Κάουνας. Από πλευράς Βάσκων ο Τσίμα Μονέκε ήταν εκπληκτικός, μετρώντας 32 πόντους (7/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/9 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 27’33” συμμετοχής. Στους 26 πόντους σταμάτησε ο Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος είχε όμως 6/13 σουτ από την περιφέρεια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, γνώρισε και την εντός έδρας ήττα στο ισπανικό πρωτάθλημα από την Ουνικάχα Μάλαγα.

Να σημειωθεί ότι στο στόχαστρο της Μπασκόνια έχει μπει ο Κάρλικ Τζόουνς (1997, 1μ83), που κυκλοφορεί ως free agent στην αγορά, μετά την αποδέσμευσή του από τους Σικάγο Μπουλς, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Encestando. Θυμίζουμε πως ο βραχύσωμος 26χρονος γκαρντ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο MundoBasket 2023, όπου μέτρησε 20.4 πόντους (50.9% δίποντα, 41.7% τρίποντα, 78.3% βολές), 4.6 ριμπάουντ και 10.6 ασίστ σε 5 παιχνίδια με το Νότιο Σουδάν.