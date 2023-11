Euroleague: Στο 1.30 ο άσος του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την καλύτερη εμφάνισή του τη φετινή σεζόν και μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν χάρμα ιδέσθαι στη «Mercedes Benz Arena» και νίκησε άνετα την Άλμπα με σκορ 99-85, ανεβαίνοντας στο 3-4.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στην Αθήνα για να υποδεχτούν τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με το «τριφύλλι» να θέλει τη νίκη πάση θυσία, έτσι ώστε να συνεχίσει το θετικό σερί και να ανέβει ακόμα ψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη.

Στην αναμέτρηση στη Γερμανία απέναντι στην Άλμπα, πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές για τους νικητές, με κορυφαίο εξ αυτών τον Ντίνο Μήτογλου, που ήταν και πάλι ασύλληπτος με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο αθόρυβος αλλά κομβικός Τζέριαν Γκραντ με 7 πόντους, 9 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ σπουδαίο ματς έκανε ο Μάριους Γκριγκόνις με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Ντεμπούτο έκανε ο Κέντρικ Ναν, που αν και «άγουρος» έδειξε την ποιότητά του με 6 πόντους και 1 ασίστ, αν και αστόχησε στα 5 τρίποντα που επιχείρησε. Εξαιρετικοί και οι Κώστας Σλούκας (14 πόντοι, 6 ασίστ), Λούκα Βιλντόσα (13 πόντοι, 4 ασίστ) αλλά και Όλεκ Μπαλτσερόφσκι (11 πόντοι, 3 ασίστ).

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις, στην οποία οι «πράσινοι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Παναθηναϊκού Νίκη Ζαλγκίρις 1.30 3.70

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη Θεσσαλονίκη

Αήττητος παραμένει στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός, που πέρασε νικηφόρα (65-75) από το Αλεξάνδρειο, σε ένα πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο παιχνίδι κόντρα στον αξιόμαχο Άρη.

Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου ήταν σταθερά καλοί. Ο Γάλλος σέντερ είχε 14 πόντους, την ώρα που ο Έλληνας φόργουορντ πέτυχε άλλους 13, ενώ κατέβασε και 9 ριμπάουντ. Εξαιρετικός και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος άγγιξε το double-double με 9 πόντους, 10 ασίστ. Αξιοσημείωτη και η εμφάνιση του Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος πέτυχε 9 πόντους και έκανε 7 κλεψίματα. Στους 10 πόντους και τα 4 ριμπάουντ ο Γκριγκόνις. Άποντος στο εγχώριο ντεμπούτο του ο Κέντρικ Ναν ο οποίος αγωνίστηκε για 8’58”.

Να σημειωθεί ότι ο Λούκα Βιλντόσα έβαλε το όνομά του στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, με την επίδοση στην αναμέτρηση των «πρασίνων» με αντίπαλο των Άρη, καθώς τα 7 κλεψίματα είναι τα περισσότερα που έχουν επιτευχθεί από παίκτη του «τριφυλλιού» στη Stoiximan Basket League.

Πάντα επικίνδυνη η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην Εφές στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στην παράταση υπέκυψε στην ανωτερότητα της τουρκικής ομάδας και γνώρισε την ήττα με 86-82. Για τη λιθουανική ομάδα συγκινητικός ήταν ο Κίναν Έβανς, που έβαλε τους 15 από τους 20 πόντους από το 35′ έως το 40′, όμως τελικά δεν ήταν αρκετός για να φύγει η Ζαλγκίρις από την Τουρκία με το διπλό.

Ήταν λογικό τα πράγματα να μην είναι εύκολα για τη Ζαλγκίρις τη φετινή σεζόν. Έχασε πολύτιμες μονάδες από το περσινό ρόστερ. Αποχαιρέτησε τον Τάιλερ Κάβανο, τον Ακίλε Πολονάρα αλλά και τον Ίγκνας Μπραζντέικις, που τον βλέπουμε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σημαντική βέβαια είναι η επιστροφή του Κίναν Έβανς, ο οποίος πάτησε ξανά παρκέ μετά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του. Όσον αφορά τις νέες αφίξεις, ο Μπρέιντι Μάνεκ φαίνεται να μπαίνει για τα καλά στην κουλτούρα της Euroleague, με τον απόφοιτο του North Carolina να αποτελεί μόνιμη απειλή από την περιφέρεια για την ομάδα του Κάζις Μακσβίτις. Τελευταία προσθήκη ήταν αυτή του Ναζ Μήτρου-Λονγκ από την Αρμάνι Μιλάνο.