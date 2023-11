Euroleague: Στο 1.25 ο άσος του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» την Μπασκόνια στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague. H συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι πολύ σημαντική για τους «ερυθρόλευκους«, καθώς θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να συνεχίσουν με θετικό πρόσημο την έως τώρα πορεία τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Την τρίτη ήττα τους υπέστησαν οι Πειραιώτες, καθώς έχασαν (79-77) από τη Φενέρμπαχτσε του Γιώργου Παπαγιάννη. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε ξανά απουσίες, πάλεψε μέχρι τέλους και έφυγε από την Πόλη με το κεφάλι ψηλά. H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πλήρωσε το πολύ κακό της ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο (29-14), με αποτέλεσμα να βρίσκεται πίσω στο σκορ καθ’ όλη την διάρκεια της αναμέτρησης. Σε εξαιρετικό βράδυ ήταν ο Άλεκ Πίτερς που ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς, αφού το ολοκλήρωσε με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Στο σκοράρισμα ακολούθησαν οι διψήφιοι Κάναν (15 π.), Γουίλιαμς-Γκος (13 π.) και Μιλουτίνοβ (12 π.)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπασκόνια, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Ολυμπιακού Νίκη Μπασκόνια 1.25 3.95

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 1.25. Η νίκη της Μπασκόνια επί ελληνικού εδάφους δίνεται σε απόδοση 3.95. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 159.5 πληρώνει 1.86, ενώ το under 159.5 κινείται για τα live scores σε τιμή 1.93.

Mε κεκτημένη ταχύτητα από την Πυλαία

Με τον Μουσταφά Φαλ να κάνει απίστευτα πράγματα στο παρκέ, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Πυλαία, επικρατώντας 77-63 του ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Για τους «ερυθρόλευκους» που πήγαν στο 4-1 μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Γάλλος σέντερ τελείωσε το ματς με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά που έκανε τριπλ-νταμπλ μετά τον Σάσα Βολκόφ. Πολύ καλή εμφάνιση από τους Κώστα Παπανικολάου και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Κλειδί για τη μετέπειτα πορεία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Ίγκνας Μπραζντέικις. Ο Λιθουανός έμεινε για 25:24 στο παρκέ, ήταν θετικός και μέσα από τέτοιους αγώνες θα κάνει βήματα προς τα εμπρός για να εξελιχθεί σε σημαντικό μέλος του ροτέισον. Απέναντι στον ΠΑΟΚ είχε 14 πόντους (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές), ένα ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και τρία κερδισμένα φάουλ, δεν εκβίασε σουτ, ήταν καλός αμυντικά και ίσως στα επόμενα ματς να βρίσκεται μπροστά από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο ροτέισον του Μπαρτζώκα.

Γκέλαρε στην ACB η Μπασκόνια

H Μπασκόνια μπήκε και επίσημα σε νέα εποχή, με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της. Είναι μία αρκετά ανορθόδοξη επιλογή για τον πάγκο της ισπανικής ομάδας, καθώς ο προπονητής από το Μαυροβούνιο δεν αρέσκεται σε τόσο νεανικά ρόστερ.

Μιλάμε για μία νέα ομάδα που σίγουρα θέλει χρόνο για να καταφέρει κάτι αξιόλογο. Πήρε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Μερκεζεφέντι, τον προ διετίας MVP του BCL Τσίμα Μονέκε που πέρασε την περσινή σεζόν στη Μονακό, τους Νίκο Μανιόν και Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ στα γκαρντ και τον Καλίφα Ντιόπ στο «5». Στη φετινή Ευρωλίγκα δεν έχει κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, καθώς στις έξι πρώτες αγωνιστικές μετρά μόλις δύο νίκες απέναντι σε Άλμπα και Παρτιζάν.

Λίγες ημέρες πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, η Μπασκόνια ηττήθηκε εντός έδρας από τηn Γκραν Κανάρια (76-88) για την όγδοη αγωνιστική της Liga Endesa.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είχε τον Ματ Κοστέλο σε καταπληκτική κατάσταση και τον Κρις Κιόζα για πρώτη φορά στο δυναμικό της. Είχε όμως και 42% στο δίποντο, έβαλε οκτώ πόντους στην πρώτη περίοδο και λύγισε από την ομάδα του Νίκολας Μπρουσίνο (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και του Έι Τζέι Σλότερ (14 πόντοι, 4/8 τρίποντα).