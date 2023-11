Euroleague: Οι αποδόσεις για το Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR

Η Παρτιζάν θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στην «καυτή» «Stark Arena» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague (30/11, 21:45). Ο «Εξάστερος» έκανε την καλύτερη φετινή ευρωπαϊκή εμφάνισή του και διέλυσε με σκορ 90-73 τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, έχοντας πλέον ρεκόρ 6-4.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο «μαέστρος» Κώστας Σλούκας, που παραλίγο να κάνει double double, έχοντας 12 πόντους και 9 ασίστ. Εξαιρετικός ήταν και ο Ματίας Λεσόρ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους είχε ο Ντίνος Μήτογλου, 13 ο Τζέριαν Γκραντ και 11 ο Μάριους Γκριγκόνις. Βοήθησε πολύ στο πρώτο ημίχρονο ο Λευτέρης Μαντζούκας, με 9 πόντους και 3/3 τρίποντα.

Στον αντίποδα, η Παρτιζάν έπεσε θύμα του τρομερού Σέιν Λάρκιν και γνώρισε την ήττα επί τουρκικού εδάφους από την Εφές (100-94). Για την ομάδα του Ομπράντοβιτς εξαιρετική παρουσία είχε ο Φρανκ Καμίνσκι με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά και 5 λάθη. Το δικό του νέο career-high (είχε 15 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε), δεν ήταν τελικά αρκετό για τους Σέρβους.

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Παρτιζάν – Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να είναι το αουτσάιντερ.

Νίκη Παρτιζάν Νίκη Παναθηναϊκού 1.54 2.45

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν επί σερβικού εδάφους προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 2.35. Η νίκη της Παρτιζάν πληρώνει 1.67. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 167,5 πληρώνει 1.84, ενώ το under 167,5 κινείται για το livescore σε τιμή 1.94.

Προβλημάτισε στη Ρόδο

Για ένα ακόμα παιχνίδι στη Stoiximan Basketball league ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Κολοσσού με 81-78 και παρέμεινε αήττητος και μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Κορυφαίος για τους νικητές ο Κέντρικ Ναν που