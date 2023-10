Euroleague: Οι αποδόσεις για το Ολυμπιακός - Εφές

Ήρθε η ώρα λοιπόν για την πέμπτη αγωνιστική στη φετινή Euroleague. O Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» την Αναντολού Εφές, σε ένα ντέρμπι που θα μπορούσε να είναι αγώνας playoffs. Λογικά, θα δούμε ένα κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να παρατάσσονται με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς έκλεισαν με νίκη την πρώτη διαβολοβδομάδα για φέτος.

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά πέτυχε μία τρομερή ανατροπή από το -14 και νίκησε στην παράταση την Παρτιζάν με 98-94 (κ.α 85-85). Μεγάλη εμφάνιση από τον Λαρεντζάκη (19 πόντοι, 9/9 βολές, 3 κλεψίματα), το βράδυ που ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Σακίλ ΜακΚίσικ, τον Ίγκνας Μπραζντέικις και τον Λουκ Σίκμα. Σημαντική η συμβολή του Νίκολα Μιλουτίνοβ που έβαλε 12/14 βολές, ενώ σπουδαίος ήταν και ο Κώστας Παπανικολάου, όταν η ομάδα του τον είχε ανάγκη. Στους 15 σταμάτησε ο Άλεκ Πίτερς, σε μόλις 20 λεπτά, καθώς μία προσγείωση σε πόδι αντιπάλου γύρισε τον αστράγαλό του και τον κράτησε τα τελευταία 15 λεπτά της αναμέτρησης στον πάγκο.

Ολυμπιακός – Εφές Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Εφές, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Ολυμπιακού Νίκη Εφές 1.48 2.65

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 1.48. Το διπλό της Εφές δίνεται σε απόδοση 2.65. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 157.5 πληρώνει 1.94, ενώ το under 157.5 κινείται σε τιμή 1.84.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη Ρόδο

Ο Ολυμπιακός πήρε μία μεγάλη σε έκταση νίκη στην Ρόδο με αντίπαλο τον Κολοσσό και επιβλήθηκε της ομάδας του Κούρο Σεγκούρα με 102-59 στην τρίτη στροφή της Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για μία άνετη νίκη. Η ομάδα του Μπαρτζώκα βασίστηκε στον επιθετικό πλουραλισμό, καθώς υπήρχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Κορυφαίος ο Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους και από 13 είχαν οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άλλους 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο συμμετοχής σε Τζορτζ Πάπας και Γιώργο Τανούλη που είχαν από 5 και 4 πόντους αντίστοιχα.

Ο ρέκορντμαν Μιλουτίνοβ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ σημείωσε ένα ακόμα ρεκόρ, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ο Σέρβος ψηλός με τα τέσσερα αμυντικά ριμπάουντ που μάζεψε έφτασε τα 341 και προσπέρασε τον Ρόι Τάρπλεϊ για να γίνει ο δεύτερος ξένος της σχετικής λίστας πίσω από τον Ντε Μιγκέλ. Στη συνολική λίστα των κορυφαίων αμυντικών ριμπάουντερ του Ολυμπιακού στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος, ο Μιλουτίνοβ μπήκε στην 15άδα.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο τέταρτος προπονητής που συμπληρώνει 100 παιχνίδια κανονικής περιόδου στον «ερυθρόλευκο» πάγκο φτάνοντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Μπροστά του βρίσκονται μόνο οι Γιάννης Ιωαννίδης και Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Euroleague στην ιστοσελίδα μας.

Για την πρώτη εκτός έδρας νίκη η Εφές

Η Eφές ξύπνησε… Η ομάδα του Ερντέμ Τσαν συνήλθε μετά το κακό ξεκίνημα στη Euroleague και τις δύο διαδοχικές ήττες από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα και κατάφερε να ισοσκελίσει τις ήττες με δύο μεγάλες νίκες κατά τη διάρκεια της διαβολοβδομάδας απέναντι σε Βιλερμπάν και Βαλένθια.

Η Αναντολού Εφές ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη «διπλή» αγωνιστική της χρονιάς, καθώς πέτυχε δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην έδρα της σε διάστημα λίγων ημερών. Οι παίκτες του Τσαν πήραν τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια με 77-73. Η τουρκική ομάδα βασίστηκε στον επιθετικό πλουραλισμό, έχοντας τους Λάρκιν, Μπομπουά, Κλάιμπερν, Τόμπσον και Τζόουνς με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Εφές κάνει ένα νέο ξεκίνημα, καθώς έχασε τον Βασίλιε Μίσιτς, που εντός ολίγων ημερών θα δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τον αρχηγό Μπράιαντ Ντάνστον και παρατάσσεται στο παρκέ υπό τις οδηγίες του Ερντέμ Τσαν, που καλείται να αντικαταστήσει τον Εργκίν Αταμάν. Ξεχωρίζει η προσθήκη του Ντάριους Τόμπσον, που έλαμψε πέρυσι με την Μπασκόνια, με τον Αμερικανό γκαρντ να καλείται να καλύψει το κενό που άφησε ο Μίτσιτς. Ο Τσαν πήρε μαζί του από την Τουρκ Τέλεκομ τον ψηλό, Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ αποκτήθηκαν ακόμα ο Αμερικανός φόργουορντ, Ντέρεκ Γουίλις και ο Τζούστους Χόλατζ που κατέκτησε το Μουντομπάσκετ με την Εθνική Γερμάνιας.

Στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Εφές είναι αήττητη, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Τελευταία ήταν αυτή απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ, με τους back to back πρωταθλητές της Euroleague το 2021 και το 2022 να παίρνουν τη νίκη με 80-87.

