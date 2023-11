Euroleague: Οι αποδόσεις για το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

Ήρθε η ώρα για τη δεύτερη διαβολοβδομάδα στη φετινή Euroleague. Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή, αφού θα ταξιδέψει αρχικά στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει να επιστρέψει άμεσα στις νίκες και να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης.

Στην ήττα από τη Μπασκόνια οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν το τραγικό 9-30 του δευτέρου δεκαλέπτου, καθώς σε όλο το δεύτερο ημίχρονο βρέθηκαν σε ρόλο κυνηγού. Παρόλα αυτά κατάφεραν να επιστρέψουν και πέρασαν και μπροστά, όμως ένα μεγάλο σουτ του Κόντι-ΜακΙντάιρ στο τέλος διαμόρφωσε το τελικό 74-75, με τους Βάσκους να παίρνουν μια τεράστια νίκη μέσα στο ΣΕΦ.

Ο Κάνααν με 23 πόντους και ο Πίτερς με 22 ήταν τα βαριά όπλα του Ολυμπιακού, χωρίς όμως να είναι αρκετοί. Ο Μουστάφα Φαλ από την άλλη, που έπαιξε και για τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για το ντέρμπι Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το αουτσάιντερ.

Νίκη Μακάμπι Νίκη Ολυμπιακού 1.63 2.27

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα επί σερβικού εδάφους πληρώνει για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 2.27. Η νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν πληρώνει 1.63. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 159.5 πληρώνει 1.89, ενώ το under 159.5 κινείται για τα live scores σε τιμή 1.89.

Του έδωσε ώθηση ο Προμηθέας

Ένας σοβαρός και κυρίαρχος ο Ολυμπιακός από την αρχή μέχρι το τέλος δεν άφησε περιθώρια στον Προμηθέα, τον οποίο νίκησε άνετα 92-75, για το 5-1 στη Stoiximan Basket League, ενόψει της διπλής εβδομάδας στην Ευρωλίγκα με Μακάμπι Τελ Αβίβ (14/11, εκτός) και Ερυθρό Αστέρα (16/11, εντός).

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο, καθώς ο Προμηθέας μετά την πρώτη περίοδο δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών και στο τέλος παραδόθηκε ουσιαστικά, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει από το -26 που βρέθηκε.

Ο Τόμας Ουόκαπ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό (με ελληνικό διαβατήριο) να ξεσπά έπειτα από μια σειρά κακών αγώνων. Από εκεί και πέρα, ο Φαλ πρόσθεσε 20 πόντους, ο Παπανικολάου 13 και ο Πίτερς 14, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να δείχνει αντίδραση μετά την ήττα από την Μπασκόνια.

Παραμένει εκτός ο Μιλουτίνοβ

Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία τον Νίκολα Μιλουτίνοβ και κατ’ επέκταση τον Ολυμπιακό. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα από την Μπασκόνια, ο Σέρβος έχει υποστεί κάταγμα σε δάκτυλο του δεξιού του ποδιού, που ήρθε να προστεθεί στην τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί στο αριστερό γόνατο. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η παρουσία του Σέρβου στη διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στη EuroLeague, γιγαντώνοντας το πρόβλημα της ομάδας στη θέση του σέντερ.

Το καλό νέο για τον Ολυμπιακό είναι ότι τη Δευτέρα (13/11) θα ενταχθεί στις προπονήσεις ο Λουκ Σίκμα. Αυτό δίνει ακόμα μία λύση στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα κάτω από το καλάθι, με τον Αμερικανό να υπολογίζεται πλέον για τη θέση του σέντερ για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει εκεί.

Συνεχίζει ακάθεκτη η Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκαμψε την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με την ομάδα του Κάτας να βρίσκει τον τρόπο να λυγίσει τους Βαυαρούς. Ο Μπόνζι Κόλσον πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση και ο Λορέντζο Μπράουν σκόραρε για μία ακόμα φορά κρίσιμα καλάθια. Νίκη με 93-90 για τους Ισραηλινούς που ανέβηκαν στο 4-2 και φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης.

Η Μακάμπι το προηγούμενο καλοκαίρι άλλαξε ολοκληρωτικά και η αρχή όπως είναι λογικό ήταν δύσκολη. Στην πορεία όμως κατάφερε και μπήκε στα playoffs, χάνοντας στο νήμα την πρόκριση και έφτασε μια ανάσα από το Final Four, χάνοντας στο Game 5. Να σημειωθεί πως επέστρεψε στην κορυφή στο πρωτάθλημα Ισραήλ. Η προσθήκη του Ταμίρ Μπλατ θα δώσει πολλές λύσεις στην περιφέρεια αλλά και πίσω από τη γραμμή των 6.75. Στη ρακέτα, ήρθαν πακέτο από τη Βαλένθια οι Τζέιμς Γουέμπ και Χασιέλ Ριβέρο, με τον τελευταίο να δεσπόζει με την παρουσία του κοντά στο καλάθι.