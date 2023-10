Euroleague: Οι αποδόσεις για το Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

Δύσκολη αποστολή θα έχει ο Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα στη Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη και του Γιώργου Παπαγιάννη, σε ένα παιχνίδι που ξυπνά αναμνήσεις από την περσινή σειρά των playoffs μεταξύ των δύο ομάδων. Στο περσινό παιχνίδι της κανονικής περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει μία μεγάλη νίκη επί τουρκικού εδάφους (93-73) με την τριάδα Παπανικολάου-Κάναν-Μακίσικ να κάνει μία μεγάλη εμφάνιση.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία εύκολη νίκη απέναντι στην Εφές (75-57) στο ΣΕΦ και πλέον έχει ρεκόρ 3-2 στην Ευρωλίγκα. Από το πρώτο δεκάλεπτο είχαν τον έλεγχο οι «ερυθρόλευκοι», με τη διαφορά να ανοίγει στην τρίτη περίοδο και ουσιαστικά να «κλειδώνουν» το ροζ φύλλο. Πρώτοι σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν οι Παπανικολάου και Γουίλιαμς-Γκος με 14 πόντους έκαστος, με τον Πίτερς να προσθέτει 12 πόντους και τον Κάναν 10. Γεμάτη εμφάνιση και από τον Γουόκαπ με 4 πόντους 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για το μεγάλο ντέρμπι Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Νίκη Φενέρμπαχτσε Νίκη Ολυμπιακού 1.60 2.33

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της τουρκικής ομάδας προσφέρεται για τα προγνωστικα μπασκετ σε απόδοση 1.60. Η νίκη του Ολυμπιακού επί τουρκικού εδάφους δίνεται σε απόδοση 2.33. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 154.5 πληρώνει 1.91, ενώ το under 154.5 κινείται σε τιμή 1.87.

Να ξεχάσει το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός ήταν απελπιστικά άστοχος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και γνώρισε την ήττα από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν με 54-66. Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι μοναδικοί που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο σκοράρισμα ήταν οι Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος και Αϊζέια Κάναν με 14 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Ο αδύναμος κρίκος του Ολυμπιακού στη χθεσινή αναμέτρηση ήταν ο Τόμας Γουόκαπ. Ο Αμερικανός (με ελληνικό διαβατήριο) σκόραρε μόλις δύο πόντους, έχοντας 1/8 σουτ, τρεις ασίστ, έξι λάθη και όσο κι αν προσπάθησε, δεν είχε την υποστήριξη που χρειαζόταν για να βοηθήσει την ομάδα του τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι. Σίγουρα ο παράγοντας κούραση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του Γουόκαπ, όμως οι «ερυθρόλευκοι» θα τον χρειαστούν ακόμα περισσότερο σε σκορ και δημιουργία απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Nα σημειωθεί ότι χωρίς τον Λουκ Σίκμα και τον Σακίλ Μακίσικ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τη Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στο γόνατο από το ντέρμπι του ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της EuroLeague, ενώ ο δεύτερος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αχίλλειο τένοντα.

Πήρε φόρα η Φενέρμπαχτσε

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κορυφαία ευρωπαϊκη διασυλλογική διοργάνωση. Έχει ρεκόρ 4-1, με το τελευταίο της κατόρθωμα να είναι ένα μεγάλο διπλό επί γερμανικού εδάφους.

Έπειτα από ένα παιχνίδι στο Μόναχο που ο δείκτης του σκορ κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, η Φενέρμπαχτσε βρήκε τον τρόπο να αποδράσει από την έδρα της Μπάγερν και να πανηγυρίσει την τέταρτή της νίκη στην EuroLeague μετά από πέντε παιχνίδια (76-67). Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα (17 πόντους, 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), δίνοντας πολύτιμες λύσεις πίσω από την γραμμή των 6,75 σε ένα βράδυ που η Φενέρ δυσκολευόταν να συνδεθεί με το καλάθι από την περίμετρο.

Ένα ακόμα ευχάριστο γεγονός για την τουρκική ομάδα ήταν η επιστροφή στην δράση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αγωνίστηκε μετά τον τραυματισμό του, μένοντας στο παρκέ για 16 λεπτά (5 πόντους, 3 ριμπάουντ). Να σημειωθεί ότι στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Φενέρμπαχτσε έχει κάνει ένα στραβοπάτημα απέναντι στη Καρσίγιακα, καθώς γνώρισε την ήττα με 84-79, αλλά προέρχεται από μία εύκολη νίκη απέναντι στην αδύναμη Σάμσουνσπορ (83-53).