Euroleague: Οι αποδόσεις για το Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός

Ήρθε η ώρα λοιπόν για την πρώτη διαβολοβδομάδα στη φετινή Euroleague. O Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Μιλάνο στην πρώτη του επίσημη αναμέτρηση εκτός Ελλάδας για φέτος και θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη (21:45) σε ένα ντέρμπι που σίγουρα θα μπορούσε να είναι αγώνας playoffs. Σίγουρα ο παράγοντας «κούραση» θα παίξει σημαντικό ρόλο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς εκτός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τους τραυματισμούς των Σίκμα και Γκος, ο αγώνας με την Αρμάνι θα είναι η πέμπτη αναμέτρηση που δίνει σε διάστημα δέκα ημερών.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά κατάφερε να επικρατήσει στο φινάλε με 79-71. Οι «κιντρινόμαυροι» εκμεταλλεύτηκαν την κούραση των παικτών του Μπαρτζώκα και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 67-68 περίπου τρία λεπτά πριν τη λήξη, όμως σε εκείνο το σημείο οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τρία εύστοχα τρίποντα και πήραν το θετικό αποτέλεσμα. Ο Τόμας Γουόκαπ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Άλεκ Πίτερς ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει ανάσες και περιορισμένα λεπτά στους Μιλουτίνοβ – Φαλ ενόψει των αγώνων με Αρμάνι Μιλάνο και Παρτίζαν.

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει ήδη αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός, στην οποία οι ερυθρόλευκοι είναι τα αουτσάιντερ.

Νίκη Μιλάνο Νίκη Ολυμπιακού 1.72 2.20

Σύμφωνα με τη Betsson, η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα επί ιταλικού εδάφους προσφέρεται για τα προγνωστικά μπασκετ σε απόδοση 2.20. Η νίκη της Αρμάνι Μιλάνο δίνεται σε απόδοση 1.72. Έχουν βγεί επίσης οι αποδόσεις για το over και το under. Το over 153.5 πληρώνει 1.91, ενώ το under 153.5 κινείται σε σχεδόν παρόμοια τιμή 1.90.

Επιστρέφουν Σίκμα και Γκος

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα από τους τραυματισμούς κάτι το οποίο έχει επιφέρει επιπλέον κούραση μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποχρεώθηκε να μικρύνει το rotation. Οι Πειραιώτες προέρχονται από τρία ματς υψηλής έντασης (Άρη, Μπαρτσελόνα, ΑΕΚ) και ακολουθεί η πρώτη εβδομάδα διπλής υποχρέωσης για την Euroleague.

Υπάρχουν και καλά νέα μετά από καιρό. Ο Λουκ Σίκμα και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος θα ταξιδέψουν κανονικά στο Μιλάνο και θα τεθούν στη διάθεση του Μπαρτζώκα. Οι δύο Αμερικανοί ακολούθησαν θεραπείες, ενώ πριν το τζάμπολ με την ΑΕΚ έκαναν ατομικό πρόγραμμα κανονικής έντασης και το ολοκλήρωσαν χωρίς την παραμικρή ενόχληση. Ουσιαστικά η «διαβολοβδομάδα» φέρνει πλήρες ρόστερ στον Ολυμπιακό με εξαίρεση τον Σακίλ ΜακΚίσικ ο οποίος ακόμη αντιμετωπίζει πρόβλημα με οστικό οίδημα στο αριστερό γόνατο και αναμένεται να επιστρέψει τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

Κλειδί για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ίγκνας Μπραζντέικις. Ο Λιθουανοκαναδός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ευρώπη έπειτα από τις προσπάθειες που έκανε για τρία χρόνια να καθιερωθεί στο NBA και έδειξε πολύ καλά δείγματα. Αυτά ήταν και που ώθησαν τον Ολυμπιακό στο να προχωρήσει στην απόκτησή του από τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο Ολυμπιακός έδειξε πως είναι μία ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει για άλλη μια χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Euroleague στην ιστοσελίδα μας.

Για την πρώτη νίκη η Αρμάνι

Πιθανότατα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απογοήτευση τη σεζόν που μας πέρασε. Είχε ξεκινήσει με αξιώσεις για να παρευρεθεί στο Final 4 του Κάουνας, αλλά το όνειρο εξελίχθηκε σε εφιάλτης για την ομάδα του Έτορε Μεσίνα. Τερμάτισε με το ζόρι στη δωδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 15-19.Ενισχύθηκε σημαντικά τη φετινή σεζόν, καθώς εκτός του Νίκολα Μίροτιτς, πήρε τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την εθνική Γερμανίας, Μάοντο Λο από την Άλμπα και τον Άλεξ Πόιθρες από τη Μακάμπι. Ενίσχυσε επίσης τον κορμό των γηγενών με τους Ντιέγκο Φλακαντόρι, Γουλιέλμο Καρούσο και Τζιορντάνο Μπoρτολάνι.

Ξεκίνησε με ήττα στη φετινή Euroleague, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε και γνώρισε την ήττα με 85-82 στην παράταση. Για τους Ιταλούς, μαγική εμφάνιση έκανε ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος στο ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Αρμάνι πέτυχε ένα απίστευτο double-double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ! Ωστόσο, στο φινάλε της παράτασης ήταν εκείνος που αστόχησε σε σουτ τριών πόντων για την ισοφάριση. Εξαιρετικός επίσης ήταν και ο Γιοχάνες Βόιγκτμαν, ο οποίoς έφτασε κοντά στο double double, καθώς γέμισε τη στατιστική του με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Να σημειωθεί ότι η Αρμάνι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Ολυμπιακό, καθώς η EuroLeague ενημέρωσε ότι ο αγώνας της με την Μακάμπι για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, που αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ θα διεξαχθεί τελικά στις 31 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ομάδα του Έτορε Μεσίνα θα έχει μία έξτρα διαβολοβδομάδα, αφού δύο ημέρες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί την Μονακό.