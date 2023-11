Euroleague: Οι αποδόσεις για το Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα Βερολίνου, στo πλαίσιo της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague. Αυτό θα είναι το δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που προέρχεται από την ήττα επί ισπανικού εδάφους από την Μπαρτσελόνα την περασμένη εβδομάδα.

Οι «πράσινοι» είχαν παραταχθεί χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Λούκα Βιλντόσα, Ιωάννη Παπαπέτρου και γνώρισαν την ήττα με 80-72 από τους «μπλαουγκράνα». Πρώτος σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν ο Γκραντ με 15 πόντους, με τους Μπαλτσερόφσκι και Γκριγκόνις να ακολουθούν με 14 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός, στην οποία οι «πράσινοι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Άλμπα Βερολίνου Νίκη Παναθηναϊκού 2.45 1.54

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 1.54. Η νίκη της Άλμπα Βερολίνου δίνεται σε απόδοση 2.45. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 161.5 πληρώνει 1.88, ενώ το under 161.5 κινείται για τα live scores σε τιμή 1.90.

Πήρε ψυχολογία με τον Απόλλωνα

Οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν την παραμικρή δυσκολία στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ, επικρατώντας με το εμφατικό 112-60 του Απόλλωνα Πάτρας. Έτσι έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος, πριν ταξιδέψουν στη Γερμανία, όπου θα αντιμετωπίσουν την Άλμπα για την έβδομη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Παναθηναϊκός είχε επτά παίκτες διψήφιους, ενώ ο Εργκίν Αταμάν βρήκε την ευκαιρία να ξεκουράσει και τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο ματς. Οι παίκτες του «τριφυλλιού» ήταν πολύ εύστοχοι πίσω από τη γραμμή των 6.75, καθώς τελείωσαν το παιχνίδι έχοντας 19/33 τρίποντα.

Κορυφαίος για τον «εξάστερο», ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης, που βγήκε και MVP της αναμέτρησης (16π με 5/5 τρίποντα). Από κοντά ακολούθησε και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που έκλεισε το παινχίδι με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Να βρει τα πατήματά της η Άλμπα

H Άλμπα Βερολίνου δεν κατάφερε να κρατήσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague και γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 79-71. Για τη γερμανική ομάδα που μετρά μία μόλις νίκη στις πρώτες έξι αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, «πάλεψε» ο Στέρλινγκ Μπράουν που τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους. Πολλές λύσεις από την περιφέρεια έδωσε και ο Μάτ Τόμας με 16 πόντους, την ώρα που ένα γεμάτο παιχνίδι έκανε ο και Ολίντι, ο οποίος έφτασε κοντά στο double double (10π., 7 ρ.).

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από μία εύκολη νίκη απέναντι στην Τούμπινγκεν, αλλά έχει προλάβει να κάνει επίσης ένα στραβοπάτημα, την ήττα από Ουλμ στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με πέντε νίκες στις πρώτες έξι αναμετρήσεις.

Η Άλμπα αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο τη φετινή σεζόν, καθώς έχασε τον Λουκ Σίκμα που πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Ταμίρ Μπλατ γύρισε στο Ισραήλ για τη Μακάμπι, ο Τζαλίν Σμιθ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Βίρτους και ο Μάοντο Λο θα παίζει στη Μιλάνο.Έφυγαν ακόμα οι ρολίστες Γιοβέλ Ζούσμαν και Μπεν Λάμερς. Τα κενά θα προσπαθήσουν να συμπληρώσουν οι Ματέο Σπανιόλο, Ματ Τόμας αλλά και ο Στέρλινγκ Μπράουν, με τον πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Κάνει ντεμπούτο ο Ναν

Σήμερα, Τρίτη είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Κέντρικ Ναν στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ενώ την Πέμπτη, παρότι με μία προπόνηση μόνο, θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στην Άλμπα (21:00). Άλλωστε και ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε χθες πως θα μπει άμεσα στην ομάδα.