ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Final Four 2026: Ποιος θα είναι ο MVP και ποιος ο Πρώτος Σκόρερ;

Final Four 2026: Ποιος θα είναι ο MVP και ποιος ο Πρώτος Σκόρερ;

Βρισκόμαστε λίγες ώρες μακριά από την έναρξη του Final Four και η αγωνία κορυφώνεται ενόψει της έναρξης του -κατά τεκμήριο- κορυφαίου event στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα.

MVP Final Four Euroleague 2026 – Φαβορί Αποδόσεις

Μέσα σε μία πληθώρα στοιχημάτων και αγορών, ξεχωρίζει το ποιος θα αναδειχθεί mvp euroleague final four. Σε τέτοια παιχνίδια, τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν μπροστά και καλούνται να οδηγήσουν τις ομάδες τους στη νίκη.

Ματς που πολλές φορές, ιστορικά μιλώντας, έχουν κριθεί στη μία κατοχή, στο ένα σουτ, στη μία άμυνα. Εκεί θα «μιλήσουν» τα… βαριά χαρτιά. Τα τελευταία 32 χρόνια, ο mvp final four euroleague αγωνίζεται και στην ομάδα που κατακτά το τρόπαιο.

Ο τελευταίος MVP του οποίου η ομάδα δεν σήκωσε την κούπα ήταν αθλητής του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Ζάρκο Πάσπαλι, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Final Four του 1994, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από την Μπανταλόνα στο Τελ Αβίβ.

Ποια είναι όμως τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού βραβείου σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες;

Σάσα Βενζέκοφ: «Ερυθρόλευκο» φαβορί

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου — ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Πρώτος στη λίστα φιγουράρει ο Σάσα Βεζένκοφ, σε απόδοση 3.20 στο Pamestoixima.gr. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP και της κανονικής περιόδου και θέλει να κατακτήσει την πρώτη του Ευρωλίγκα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φτάνει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four και υπάρχει η πεποίθηση πως διαθέτει ό,τι χρειάζεται σε αγωνιστικό και πνευματικό επίπεδο, έχοντας προβάδισμα στο στοίχημα euroleague, για να κατακτήσει για 4η φορά το τρόπαιο.

MVP Final Four 2026: Σάσα Βενζέκοφ
3.20pamestoixima

Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ: Ο ρολίστας που έγινε σταρ

Talen Horton-Tucker enjoys coaching style of Jasikevicius: “It's helped me” - Eurohoops

Μπορεί στο NBA να ήταν ρολίστας πολυτελείας, όμως στη Euroleague έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κομβικούς και επιδραστικούς παίκτες της λίγκας. Ο λόγος για τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, που μετράει 15.7 πόντους κατά μέσο όρο στη διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ συγκαταλέγεται στους ηγέτες της Φενέρμπαχτσε και θέλει να οδηγήσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε back-to-back κατάκτηση του τροπαίου. Το να αναδειχθεί MVP πληρώνει 8.00.

MVP Final Four 2026: Τέιλεν Χόρτον -Τάκερ
8.00pamestoixima

Ζαν Μοντέρο: Ο θαυματουργός κοντός

Ζαν Μοντέρο

Τρίτο στη λίστα και σε ίδια απόδοση με τον Χόρτον-Τάκερ βρίσκουμε τον θαυματουργό γκαρντ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο. Ο άσος από τη Δομινικανή Δημοκρατία έκανε… παπάδες στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, την οποία και τελείωσε με 18.6 πόντους ανά παιχνίδι.

Η αρχή και το τέλος στο επιθετικό κομμάτι για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, οδήγησε τη Βαλένθια στο παρθενικό της Final Four και θέλει να ολοκληρώσει αυτή τη μυθική χρονιά με την κατάκτηση του τροπαίου, κόντρα στα προγνωστικά.

MVP Final Four 2026: Ζαν Μοντέρο
8.00pamestoixima

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η ώρα του

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Σε παρόμοια τιμή με τους δύο προαναφερθέντες συναντάμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον δεύτερο παίκτη του Ολυμπιακού στη δεύτερη τετράδα της λίστας. Στα 30 του χρόνια δείχνει πιο ώριμος από ποτέ.

Διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, στην οποία έσπασε και ατομικά ρεκόρ. Highlight οι 37 πόντοι που σημείωσε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 7 Απριλίου. Το να… κουβαλήσει τους «ερυθρόλευκους» και να αναδειχθεί final four mvp πληρώνει 8.00.

MVP Final Four 2026: Τάιλερ Ντόρσεϊ
8.00pamestoixima

Ποιος θα βγει MVP Final Four Euroleague 2026;

Σύμφωνα με τις αποδόσεις, το φαβορί για να αναδειχθεί MVP στο Final Four Euroleague 2026 είναι ο Σάσα Βεζένκοφ. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο κορυφαίος παίκτης θα προκύψει από τη νικήτρια ομάδα, κάτι που συμβαίνει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια.

Πάντα το… βάρος και τα βλέμματα πέφτουν στους σταρ των ομάδων και κυρίως σε αυτούς που αναμένεται να βγουν μπροστά στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Κατ’αυτόν τον τρόπο καθορίζονται και οι αποδόσεις στις νόμιμες στοιχηματικές.

MVP Final Four 2026 Απόδοση
Σάσα Βενζέκοφ
3.20pamestoixima
Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ
8.00pamestoixima
Ζαν Μοντέρο
8.00pamestoixima
Τάιλερ Ντόρσεϊ
8.00pamestoixima
Φακούντο Καμπάτσο
10.00pamestoixima
Νίκολα Μιλουτίνοφ
10.00pamestoixima
Μάριο Χεζόνια
10.00pamestoixima
Γουέιντ Μπάλντουιν
10.00pamestoixima
Εβάν Φουρνιέ
10.00pamestoixima

Πρώτος σκόρερ Final Four 2026 – Τα φαβορί

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, «πακέτο» με τον MVP πηγαίνει και το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Φαβορί στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ξανά ο Σάσα Βεζένκοφ, σε απόδοση 3.50 στο Pamestoixima.gr.

Ακολουθεί ο συμπαίκτης του, Τάιλερ Ντόρσεϊ (6.00), ενώ την τριάδα κλείνει ο πιο απειλητικός παίκτης της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο (7.00). Σε απόδοση 9.00 συναντάμε τα… βαριά πυροβολικά των Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, Μάριο Χεζόνια και Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Από εκεί και έπειτα, ακολουθούν σε διψήφια απόδοση οι Τρέι Λάιλς (Ρεάλ Μαδρίτης), Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε), Εβάν Φουρνιέ (Ολυμπιακός) και Φακούντο Καμπάτσο (Ρεάλ Μαδρίτης).

Πρώτος Σκόρερ Final Four 2026 Απόδοση
Σάσα Βενζέκοφ
3.50pamestoixima
Τάιλερ Ντόρσεϊ
6.00pamestoixima
Ζαν Μοντέρο
7.00pamestoixima
Μάριο Χεζόνια
9.00pamestoixima
Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ
9.00pamestoixima
Τρέι Λάιλς
10.00pamestoixima
Γουέιντ Μπάλντουιν
11.00pamestoixima
Εβάν Φουρνιέ
12.00pamestoixima
Φακούντο Καμπάτσο
14.00pamestoixima

Ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ στο Final Four 2026;

Προβάδισμα για να βγει πρώτος σκόρερ στο Final Four έχει αυτός που θα παίξει δύο παιχνίδια, με δεδομένο πως ο μικρός τελικός έχει πλέον καταργηθεί.

Επιπλέον, σε ένα τέτοιο μίνι-τουρνουά, θα παίξει ρόλο η εμπειρία και η αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε υποψήφιος.

Πρώτος σε Ασίστ Final Four 2026 – Αποδόσεις

Φαβορί για να μοιράσει τις περισσότερες ασίστ είναι ο Τόμας Γουόκαπ, που προσφέρεται στο 3.00 για στοίχημα μπάσκετ. Ακολουθεί στο 3.50 ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, ενώ στο 3.75 συναντάμε τον Φακούντο Καμπάτσο.

Η τετράδα των δυνατών υποψηφίων κλείνει με τον Γουέιντ Μπάλντουιν στο 4.75, καθώς ο επόμενος υποψήφιος, Τεό Μαλεντόν, τιμάται στο 16.00.

Πρώτος σε Ασίστ Final Four 2026 Απόδοση
Τόμας Γουόκαπ
3.00pamestoixima
Ζαν Μοντέρο
3.50pamestoixima
Φακούντο Καμπάτσο
3.75pamestoixima
Γουέιντ Μπάλντουιν
4.75pamestoixima
Τέο Μαλεντόν
16.00pamestoixima

Ποιος θα βγει πρώτος σε ασίστ στο Final Four 2026;

Σε αντίθεση με τον πρώτο σκόρερ, στη στατιστική κατηγορία των ασίστ θα πρέπει να εστιάσουμε στους πιο δημιουργικούς παίκτες της εκάστοτε ομάδας.

Ποιος είναι αυτός που παίζει αρκετά λεπτά, τίνος η ομάδα θα επιδιώξει να ανεβάσει το τέμπο προκειμένου να εκτελέσει περισσότερα σουτ, ποιο σύνολο είναι αυτό με τους καλύτερους σουτέρ οι οποίοι είναι ικανοί να επιβραβεύσουν τον πασέρ.

Πρώτος σε ριμπάουντ Final Four 2026 – Φαβορί

Πρώτο φαβορί για να μαζέψει τα περισσότερα ριμπάουντ είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, σε απόδοση 2.75. Ακολουθεί ακόμη ένας παίκτης των Πειραιωτών, ο Σάσα Βεζένκοφ (3.25), ενώ στην ίδια απόδοση, 7.00, συναντάμε τους Ουσμάν Γκαρούμπα (Ρεάλ Μαδρίτης) και Νικολό Μέλι (Φενέρμπαχτσε). Την πεντάδα κλείνει ο Τρέι Λάιλς της Ρεάλ, στο 8.00.

Πρώτος σε Ριμπάουντ Final Four 2026 Αποόδοση
Νίκολα Μιλουτίνοφ
2.75pamestoixima
Σάσα Βενζέκοφ
3.25pamestoixima
Ουσμάν Γκαρούμπα
7.00pamestoixima
Νικολό Μέλι
7.00pamestoixima
Τρέι Λάιλς
8.00pamestoixima

Ποιος θα βγει πρώτος σε ριμπάουντ στο Final Four 2026;

Ο κορυφαίος ριμπάουντερ στο Final Four 2026 θα κριθεί κυρίως από το πόσο μακριά θα φτάσει η κάθε ομάδα. Ένας παίκτης που θα αγωνιστεί και στον τελικό έχει πλεονέκτημα συγκριτικά με αυτούς των οποίων οι ομάδες θα αποκλειστούν την Παρασκευή.

Επιπλέον, μεγάλο πλεονέκτημα έχει ένας αθλητής ο οποίος είναι καλός στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σημαντικό το να μην φορτωθεί με φάουλ και να παίξει αρκετά λεπτά.

Πρώτος σε Εύστοχα Τρίποντα Final Four 2026 – Φαβορί και εκπλήξεις

Προβάδισμα για να… βομβαρδίσει με τρίποντα τα αντίπαλα καλάθια έχει ο Τάρικ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε. Ο Τούρκος forward σουτάρει 41.8% στη σεζόν, ενώ απέναντι στη Ζαλγκίρις σημείωσε 14/25 τρίποντα σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Δεύτερο φαβορί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε απόδοση 5.50, τρίτοι και σε ίδια τιμή (7.00) ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Ζαν Μοντέρο και ο Εβάν Φουρνιέ. Στο 8.00 ακολουθεί ο Φακούντο Καμπάτσο.

Πρώτος σε Εύστοχα Τρίποντα Final Four 2026 Απόδοση
Ταρίκ Μπιμπέροβιτς
5.00pamestoixima
Τάιλερ Ντόρσεϊ
5.50pamestoixima
Σάσα Βενζέκοφ
7.00pamestoixima
Ζαν Μοντέρο
7.00pamestoixima
Εβάν Φουρνιέ
7.00pamestoixima
Φακούντο Καμπάτσο
8.00opapbet

Ποιος θα βγει πρώτος σε εύστοχα τρίποντα στο Final Four 2026

Και σε αυτή τη στατιστική κατηγορία προβάδισμα έχουν όσοι πάρουν μέρος και στον τελικό. Σημαντικό να «ποντάρουμε» σε έναν παίκτη ο οποίος θα πάρει πολλές προσπάθειες και δεν θα σταματήσει να σουτάρει ακόμη κι αν ξεκινήσει «κρύος».

Πλεονέκτημα έχουν αυτοί που αγωνίζονται σε ομάδες οι οποίες είναι φαβορί για να προκριθούν στον τελικό και παράλληλα παίζουν σε γρήγορο τέμπο, εκτελώντας πολύ πίσω από τη γραμμή των 6.75.

Δες επίσης:

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα