Final Four 2026: Ποιος θα είναι ο MVP και ποιος ο Πρώτος Σκόρερ;

Βρισκόμαστε λίγες ώρες μακριά από την έναρξη του Final Four και η αγωνία κορυφώνεται ενόψει της έναρξης του -κατά τεκμήριο- κορυφαίου event στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα.

MVP Final Four Euroleague 2026 – Φαβορί Αποδόσεις

Μέσα σε μία πληθώρα στοιχημάτων και αγορών, ξεχωρίζει το ποιος θα αναδειχθεί mvp euroleague final four. Σε τέτοια παιχνίδια, τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν μπροστά και καλούνται να οδηγήσουν τις ομάδες τους στη νίκη.

Ματς που πολλές φορές, ιστορικά μιλώντας, έχουν κριθεί στη μία κατοχή, στο ένα σουτ, στη μία άμυνα. Εκεί θα «μιλήσουν» τα… βαριά χαρτιά. Τα τελευταία 32 χρόνια, ο mvp final four euroleague αγωνίζεται και στην ομάδα που κατακτά το τρόπαιο.

Ο τελευταίος MVP του οποίου η ομάδα δεν σήκωσε την κούπα ήταν αθλητής του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Ζάρκο Πάσπαλι, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Final Four του 1994, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από την Μπανταλόνα στο Τελ Αβίβ.

Ποια είναι όμως τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού βραβείου σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες;

Σάσα Βενζέκοφ: «Ερυθρόλευκο» φαβορί

Πρώτος στη λίστα φιγουράρει ο Σάσα Βεζένκοφ, σε απόδοση 3.20 στο Pamestoixima.gr. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP και της κανονικής περιόδου και θέλει να κατακτήσει την πρώτη του Ευρωλίγκα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φτάνει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four και υπάρχει η πεποίθηση πως διαθέτει ό,τι χρειάζεται σε αγωνιστικό και πνευματικό επίπεδο, έχοντας προβάδισμα στο στοίχημα euroleague, για να κατακτήσει για 4η φορά το τρόπαιο.

MVP Final Four 2026: Σάσα Βενζέκοφ 3.20

Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ: Ο ρολίστας που έγινε σταρ

Μπορεί στο NBA να ήταν ρολίστας πολυτελείας, όμως στη Euroleague έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κομβικούς και επιδραστικούς παίκτες της λίγκας. Ο λόγος για τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, που μετράει 15.7 πόντους κατά μέσο όρο στη διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ συγκαταλέγεται στους ηγέτες της Φενέρμπαχτσε και θέλει να οδηγήσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε back-to-back κατάκτηση του τροπαίου. Το να αναδειχθεί MVP πληρώνει 8.00.

MVP Final Four 2026: Τέιλεν Χόρτον -Τάκερ 8.00

Ζαν Μοντέρο: Ο θαυματουργός κοντός

Τρίτο στη λίστα και σε ίδια απόδοση με τον Χόρτον-Τάκερ βρίσκουμε τον θαυματουργό γκαρντ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο. Ο άσος από τη Δομινικανή Δημοκρατία έκανε… παπάδες στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, την οποία και τελείωσε με 18.6 πόντους ανά παιχνίδι.

Η αρχή και το τέλος στο επιθετικό κομμάτι για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, οδήγησε τη Βαλένθια στο παρθενικό της Final Four και θέλει να ολοκληρώσει αυτή τη μυθική χρονιά με την κατάκτηση του τροπαίου, κόντρα στα προγνωστικά.

MVP Final Four 2026: Ζαν Μοντέρο 8.00

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η ώρα του

Σε παρόμοια τιμή με τους δύο προαναφερθέντες συναντάμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον δεύτερο παίκτη του Ολυμπιακού στη δεύτερη τετράδα της λίστας. Στα 30 του χρόνια δείχνει πιο ώριμος από ποτέ.

Διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, στην οποία έσπασε και ατομικά ρεκόρ. Highlight οι 37 πόντοι που σημείωσε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 7 Απριλίου. Το να… κουβαλήσει τους «ερυθρόλευκους» και να αναδειχθεί final four mvp πληρώνει 8.00.

MVP Final Four 2026: Τάιλερ Ντόρσεϊ 8.00

Ποιος θα βγει MVP Final Four Euroleague 2026;

Σύμφωνα με τις αποδόσεις, το φαβορί για να αναδειχθεί MVP στο Final Four Euroleague 2026 είναι ο Σάσα Βεζένκοφ. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο κορυφαίος παίκτης θα προκύψει από τη νικήτρια ομάδα, κάτι που συμβαίνει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια.

Πάντα το… βάρος και τα βλέμματα πέφτουν στους σταρ των ομάδων και κυρίως σε αυτούς που αναμένεται να βγουν μπροστά στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Κατ’αυτόν τον τρόπο καθορίζονται και οι αποδόσεις στις νόμιμες στοιχηματικές.

MVP Final Four 2026 Απόδοση Σάσα Βενζέκοφ 3.20 Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ 8.00 Ζαν Μοντέρο 8.00 Τάιλερ Ντόρσεϊ 8.00 Φακούντο Καμπάτσο 10.00 Νίκολα Μιλουτίνοφ 10.00 Μάριο Χεζόνια 10.00 Γουέιντ Μπάλντουιν 10.00 Εβάν Φουρνιέ 10.00

Πρώτος σκόρερ Final Four 2026 – Τα φαβορί

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, «πακέτο» με τον MVP πηγαίνει και το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Φαβορί στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ξανά ο Σάσα Βεζένκοφ, σε απόδοση 3.50 στο Pamestoixima.gr.

Ακολουθεί ο συμπαίκτης του, Τάιλερ Ντόρσεϊ (6.00), ενώ την τριάδα κλείνει ο πιο απειλητικός παίκτης της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο (7.00). Σε απόδοση 9.00 συναντάμε τα… βαριά πυροβολικά των Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, Μάριο Χεζόνια και Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Από εκεί και έπειτα, ακολουθούν σε διψήφια απόδοση οι Τρέι Λάιλς (Ρεάλ Μαδρίτης), Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε), Εβάν Φουρνιέ (Ολυμπιακός) και Φακούντο Καμπάτσο (Ρεάλ Μαδρίτης).

Πρώτος Σκόρερ Final Four 2026 Απόδοση Σάσα Βενζέκοφ 3.50 Τάιλερ Ντόρσεϊ 6.00 Ζαν Μοντέρο 7.00 Μάριο Χεζόνια 9.00 Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ 9.00 Τρέι Λάιλς 10.00 Γουέιντ Μπάλντουιν 11.00 Εβάν Φουρνιέ 12.00 Φακούντο Καμπάτσο 14.00

Ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ στο Final Four 2026;

Προβάδισμα για να βγει πρώτος σκόρερ στο Final Four έχει αυτός που θα παίξει δύο παιχνίδια, με δεδομένο πως ο μικρός τελικός έχει πλέον καταργηθεί.

Επιπλέον, σε ένα τέτοιο μίνι-τουρνουά, θα παίξει ρόλο η εμπειρία και η αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε υποψήφιος.

Πρώτος σε Ασίστ Final Four 2026 – Αποδόσεις

Φαβορί για να μοιράσει τις περισσότερες ασίστ είναι ο Τόμας Γουόκαπ, που προσφέρεται στο 3.00 για στοίχημα μπάσκετ. Ακολουθεί στο 3.50 ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, ενώ στο 3.75 συναντάμε τον Φακούντο Καμπάτσο.

Η τετράδα των δυνατών υποψηφίων κλείνει με τον Γουέιντ Μπάλντουιν στο 4.75, καθώς ο επόμενος υποψήφιος, Τεό Μαλεντόν, τιμάται στο 16.00.

Πρώτος σε Ασίστ Final Four 2026 Απόδοση Τόμας Γουόκαπ 3.00 Ζαν Μοντέρο 3.50 Φακούντο Καμπάτσο 3.75 Γουέιντ Μπάλντουιν 4.75 Τέο Μαλεντόν 16.00

Ποιος θα βγει πρώτος σε ασίστ στο Final Four 2026;

Σε αντίθεση με τον πρώτο σκόρερ, στη στατιστική κατηγορία των ασίστ θα πρέπει να εστιάσουμε στους πιο δημιουργικούς παίκτες της εκάστοτε ομάδας.

Ποιος είναι αυτός που παίζει αρκετά λεπτά, τίνος η ομάδα θα επιδιώξει να ανεβάσει το τέμπο προκειμένου να εκτελέσει περισσότερα σουτ, ποιο σύνολο είναι αυτό με τους καλύτερους σουτέρ οι οποίοι είναι ικανοί να επιβραβεύσουν τον πασέρ.

Πρώτος σε ριμπάουντ Final Four 2026 – Φαβορί

Πρώτο φαβορί για να μαζέψει τα περισσότερα ριμπάουντ είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, σε απόδοση 2.75. Ακολουθεί ακόμη ένας παίκτης των Πειραιωτών, ο Σάσα Βεζένκοφ (3.25), ενώ στην ίδια απόδοση, 7.00, συναντάμε τους Ουσμάν Γκαρούμπα (Ρεάλ Μαδρίτης) και Νικολό Μέλι (Φενέρμπαχτσε). Την πεντάδα κλείνει ο Τρέι Λάιλς της Ρεάλ, στο 8.00.

Πρώτος σε Ριμπάουντ Final Four 2026 Αποόδοση Νίκολα Μιλουτίνοφ 2.75 Σάσα Βενζέκοφ 3.25 Ουσμάν Γκαρούμπα 7.00 Νικολό Μέλι 7.00 Τρέι Λάιλς 8.00

Ποιος θα βγει πρώτος σε ριμπάουντ στο Final Four 2026;

Ο κορυφαίος ριμπάουντερ στο Final Four 2026 θα κριθεί κυρίως από το πόσο μακριά θα φτάσει η κάθε ομάδα. Ένας παίκτης που θα αγωνιστεί και στον τελικό έχει πλεονέκτημα συγκριτικά με αυτούς των οποίων οι ομάδες θα αποκλειστούν την Παρασκευή.

Επιπλέον, μεγάλο πλεονέκτημα έχει ένας αθλητής ο οποίος είναι καλός στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σημαντικό το να μην φορτωθεί με φάουλ και να παίξει αρκετά λεπτά.

Πρώτος σε Εύστοχα Τρίποντα Final Four 2026 – Φαβορί και εκπλήξεις

Προβάδισμα για να… βομβαρδίσει με τρίποντα τα αντίπαλα καλάθια έχει ο Τάρικ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε. Ο Τούρκος forward σουτάρει 41.8% στη σεζόν, ενώ απέναντι στη Ζαλγκίρις σημείωσε 14/25 τρίποντα σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Δεύτερο φαβορί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε απόδοση 5.50, τρίτοι και σε ίδια τιμή (7.00) ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Ζαν Μοντέρο και ο Εβάν Φουρνιέ. Στο 8.00 ακολουθεί ο Φακούντο Καμπάτσο.

Πρώτος σε Εύστοχα Τρίποντα Final Four 2026 Απόδοση Ταρίκ Μπιμπέροβιτς 5.00 Τάιλερ Ντόρσεϊ 5.50 Σάσα Βενζέκοφ 7.00 Ζαν Μοντέρο 7.00 Εβάν Φουρνιέ 7.00 Φακούντο Καμπάτσο 8.00

Ποιος θα βγει πρώτος σε εύστοχα τρίποντα στο Final Four 2026

Και σε αυτή τη στατιστική κατηγορία προβάδισμα έχουν όσοι πάρουν μέρος και στον τελικό. Σημαντικό να «ποντάρουμε» σε έναν παίκτη ο οποίος θα πάρει πολλές προσπάθειες και δεν θα σταματήσει να σουτάρει ακόμη κι αν ξεκινήσει «κρύος».

Πλεονέκτημα έχουν αυτοί που αγωνίζονται σε ομάδες οι οποίες είναι φαβορί για να προκριθούν στον τελικό και παράλληλα παίζουν σε γρήγορο τέμπο, εκτελώντας πολύ πίσω από τη γραμμή των 6.75.

