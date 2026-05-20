Euroleague Final Four 2026🏀Προγνωστικά – Στοίχημα – Φαβορί

Μήπως νιώθετε τη… λαχτάρα; Αν όχι τώρα, πότε; Όλη τη σεζόν αυτό το τριήμερο περιμένουμε στα euroleague προγνωστικά μιας και το final four της σπουδαιότερης μπασκετικής διοργάνωσης στην Ευρώπη είναι εδώ!

Κυριολεκτικά, αφού φέτος ο νικητησ final four θα πανηγυρίσει τον τίτλο στην Αθήνα, που θα φιλοξενήσει, στο Telekom Center, το final four. Άπαντες αναμένουμε με ανυπομονησία τα μεγάλα παιχνίδια στο στοίχημα μπάσκετ.

Όσο Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια ακονίζουν τα ξίφη τους, στην Kingbet ρίχνουμε το βλέμμα μας στα προγνωστικα final four.

Δες το Πρόγραμμα και Ημερομηνίες Final Four Euroleague 2026

Ημιτελικοί Final Four 2026 Αποδόσεις

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αποδόσεις

Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως η μονομαχία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του euroleague final four είναι κάτι σαν πρόωρος τελικός. Το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης, απέναντι στην περυσινή Πρωταθλήτρια.

Πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» είναι φέτος πιο διψασμένοι από ποτέ και για αυτό οι στοιχηματικές εταιρίες τούς έχουν δώσει τον τίτλο του φαβορί. Στο 1.50 συναντάμε τη νίκη τους, με αυτήν της ομάδας του Γιασικεβίτσιους στο 2.62.

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Στο final four 2026, επίσης, θα έχουμε και ισπανικό εμφύλιο. Όχι τον συνηθισμένο μάλιστα, αφού η Βαλένθια έκανε την έκπληξη και έκλεισε θέση στο μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί, τα πράγματα όσον αφορά το στοίχημα final four δείχνουν πολύ μοιρασμένα. Και αυτό αποτυπώνεται απόλυτα και στις αποδόσεις του δεύτερου ημιτελικού.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.88 1.94

Euroleague Final Four – Οι προηγούμενοι νικητές

Πριν περάσουμε στο… ζουμί, στα προγνωστικά final four που αφορούν τον νικητή και στις αποδόσεις final four αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους προηγούμενες νικητές του euroleague final four. Υπενθυμίζουμε πως το συγκεκριμένο φορμάτ υιοθετήθηκε από το 1988. Επτά κατακτήσεις μετρά σε euroleague final fours ο Παναθηναϊκός και τρεις ο Ολυμπιακός, με την ελπίδα πως φέτος θα γίνουν τέσσερις.

Αναλυτικά οι προηγούμενοι νικητές:

1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1992: Παρτίζαν (Σερβία)

1993: Λιμόζ (Γαλλία)

1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)

1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

1999: Ζάλγκιρις (Λιθουανία)

2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2020: –

2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Νικητής Final Four 2026 – Αποδόσεις και Φαβορί

Ολυμπιακός: Να… πιει νερό

Δεν έχει άλλα περιθώρια ο Οργανισμός του Ολυμπιακού, διψά για αυτή την Ευρωλίγκα όσο δεν πάει. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει πολλάκις γύρω ή πάνω από την πηγή, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Πλέον, δείχνει να είναι η ώρα του να… πιει νερό στο final four ευρωλίγκα.

Έχει εξαιρετικό και γεμάτο ρόστερ, το know how του Μπαρτζώκα και θέλει να κεφαλαιοποιήσει την ανωτερότητά του με την κατάκτηση του τίτλου. Και μάλιστα, στην έδρα του μεγάλου του αντιπάλου. Είναι το μεγάλο φαβορί, σε απόδοση 2.10.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 2.10

Φενέρμπαχτσε: Τα σκήπτρα της Πρωταθλήτριας

Από τη μεριά της, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην τετράδα σκοπεύει να μην του το κάνει τόσο εύκολο. Η Φενέρμπαχτσε πέρυσι νίκησε εμφατικά στο final four ευρωλίγκα, παίζοντας τρομερό μπάσκετ.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, τον τελευταίο καιρό ομολογουμένως, δεν βρίσκεται και στην καλύτερή της κατάσταση, όμως δεν παύει να αποτελεί ένα φανταστικό σύνολο που το έχει κάνει ξανά. Θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της και προσφέρεται σε απόδοση 4.30.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 4.30

Ρεάλ Μαδρίτης: Πάντα επικίνδυνη

Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, άπαντες έχουμε μάθει να μην υποτιμάμε τη «Βασίλισσα». Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κούπα… άμα τη εμφανίσει.

Μιλά η φανέλα, μιλούν οι προσωπικότητές της, για αυτό και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα επικίνδυνη, ακόμη περισσότερο σε παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες, όπως συμβαίνει στο final four basket. Τρίτο φαβορί οι Μαδριλένοι, λοιπόν, στο 4.75.

ΡΕΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 4.75

Βαλένθια: Η Σταχτοπούτα

Είναι φοβερό αυτό που κάνει φέτος η Βαλένθια. Έπαιξε φανταστικό μπάσκετ, βγήκε δεύτερη στη regular season και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο final four 2026 euroleague, σοκάροντας τον Παναθηναϊκό με ανατροπή από 0-2.

Σε πολλούς μπορεί ακόμη να μη γεμίζει το μάτι, όμως η ομάδα του Μαρτίνεθ έχει γεμίσει με αυτοπεποίθηση και θέλει να ολοκληρώσει το… παραμύθι της με τον καλύτερο τρόπο. Στο 4.75 τη βρίσκουμε κι αυτήν στις final four αποδόσεις.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 4.75

