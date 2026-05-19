Συναυλία Iron Maiden & Final Four 2026: Η σχέση με το στοίχημα

Μπάσκετ και μουσική. Ταιριαστό σε πολλές περιπτώσεις. Τι σχέση έχει όμως και πώς δύναται να συνδεθεί το φετινό euroleague Final Four με τους Iron Maiden;

Πολύ απλά διότι η συναυλία iron maiden συμπίπτει ημερολογιακά με την ημερομηνία διεξαγωγής του final four 2026 euroleague.

Οι ημιτελικοί της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 18:00 και στις 21:00 αντίστοιχα, ενώ ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής.

Αναφορικά με τη συναυλια iron maiden αθηνα, το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει στην ελληνική πρωτεύουσα και θα παίξει στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου. Οι Maiden γιορτάζουν τα 50 χρόνια τους με τη διεθνή περιοδεία το Run For Your Lives World Tour 2025-26.

Καταλαβαίνει κανείς πως το ενδιαφέρον του κοινού, ειδικά όσων συνδυάζουν μουσική και μπάσκετ, θα στραφεί προς… Μαρούσι μεριά, καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου. Πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσμο που θα βρεθεί στα Βόρεια Προάστια είτε για το ένα ή και για τα δύο γεγονότα τις προσεχείς ημέρες.

