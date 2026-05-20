Ο τελικός του Europa League και «μάχες» ανόδου με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το μεγάλο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Τετάρτης δεν είναι άλλο από τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα.

Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες στην Κωνσταντινούπολη με στόχο να φυσικά την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Φράιμπουργκ βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, έχει τον ρόλο του αουτσάιντερ αλλά και πίστη ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Το σύνολο του Σούστερ έδειξε σταθερότητα σε όλη της τη ευρωπαϊκή πορεία και με μεγάλο όπλο την έδρα της έφτασε έως το τέλος της διαδρομής.

Από την άλλη η Άστον Βίλα για άλλη μία σεζόν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ο προπονητής της, με τον Ουνάι Έμερι να έχει κατακτήσει άλλες τέσσερις φορές τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι «χωριάτες» έχουν εξασφαλίσει και τη συμμετοχή τους στη League Phase του επόμενου Champions League μέσω του πρωταθλήματος και θέλουν να βάλουν στη συλλογή τους άλλο ένα τρόπαιο.

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα 1: 5.20 X: 3.80 2: 1.62

Στην Πορτογαλία, η Τορένσε φιλοξενεί την Κάσα Πία στο πρώτο μπαράζ για τη συμμετοχή των δύο ομάδων στην πρώτη κατηγορία. Οι γηπεδούχοι έκαναν την αντεπίθεση του το τελευταίο διάστημα και λίγο έλειψε να πάρουν την απευθείας άνοδο.

Μέτρησαν τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ενώ έχουν γράψει ιστορία καθώς την Κυριακή αγωνίζονται στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στη Σπόρτινγκ.

Από την άλλη η Κάσα Πία δεν κατάφερε να επικρατήσει την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην αδιάφορη Ρίο Άβε, και το τελικό 1-1 την έστειλε στα μπαράζ.

Τώρα θέλει να φύγει αλώβητη από την έδρα της Τορένσε, με τη ρεβάνς να διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα.

Τορένσε – Κάσα Πία 1: 2.50 X: 3.20 2: 3.00

Στην Ολλανδία, η Βίλεμ και η Φόλενταμ έρχονται αντιμέτωπες για το πρώτο ματς των μπαράζ στην έδρα της πρώτης.

Η Βίλεμ ξεπέρασε τα εμπόδια των Βάαλβαϊκ και Αλμίρε Σίτι και θα θέλει να επιστρέψει στην Ερεντιβίζιε.

Το έργο της βέβαια δεν είναι εύκολο απέναντι τη Φόλενταμ της πρώτης κατηγορίας. Οι φιλοξενούμενοι τερμάτισαν στην 16η θέση, έχοντας μόλις μία νίκη στα τελευταία εννιά παιχνίδια και τώρα καλούνται να δείξουν χαρακτήρα.

Βίλεμ – Φόλενταμ 1: 2.10 X: 3.65 2: 3.30

