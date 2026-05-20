Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η… ώρα του με σούπερ ειδικά! ⏳💥

Να το κάνουμε «πέμπτη και… φαρμακερή»; Ο Ολυμπιακός είναι ξανά – για πέμπτη σερί σεζόν – στο Final Four και αυτό δεν αποτελεί είδηση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη Euroleague, όμως δεν έχει χαμογελάσει στο φινάλε. 

Πλέον, άπαντες αισθάνονται πως… είναι η ώρα των «ερυθρόλευκων» να πάρουν αυτό που αξίζουν και να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά Euroleague με την κατάκτηση που τόσο θέλουν. Ειδικά από τη στιγμή που το Final Four γίνεται στην Αθήνα και την έδρα του Παναθηναϊκού. 

Πρώτο εμπόδιο στον δρόμο τους η πάντα επικίνδυνη Φενέρμπαχτσε, σε έναν… πρόωρο τελικό. Επιφυλασσόμαστε για φοβερό ματς στο κουπόνι και πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
2.10pamestoixima
4.30pamestoixima

Δες εδώ τις αποδόσεις νικητή Final Four Euroleague 2025-26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αποδόσεις 

Φυσικά, με τη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή, αλλά και το κίνητρό του, τα πάντα… δείχνουν Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο στον ημιτελικό και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει το Pamestoixima.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
1.50pamestoixima
2.62pamestoixima
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -3,5 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ +3,5
1.77pamestoixima
2.07pamestoixima

Συνήθως, τόσο η ομάδα του Μπαρτζώκα όσο και η ομάδα του Γιασικεβίτσιους παίζουν… αμυνάρες, οπότε το line όσον αφορά τους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 162,5. Δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 162,5 UNDER 162,5
1.91pamestoixima
1.90pamestoixima

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να περιορίσουμε τη μελέτη για το παιχνίδι στα παραπάνω. Άλλωστε, υπάρχει πληθώρα πιο… ιντριγκαδόρικων επιλογών και στοιχημάτων που δίνουν το κάτι παραπάνω όσον αφορά το στοίχημα μπάσκετ σε αυτά τα τόσο μεγάλα ραντεβού. Εννοείται πως αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά, τα bet builder που προσφέρουν αυξημένη αξία. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις επιλογές που ξεχωρίσαμε και να πάρετε έμπνευση για να κάνετε το δικό σας παιχνίδι! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ+ΝΤΟΡΣΕΪ 16+ ΠΟΝΤΟΙ+ΒΕΖΕΝΚΟΒ 7+ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
8.00pamestoixima
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ+ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ 16+ ΠΟΝΤΟΙ+ΚΕΜ 5+ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
8.25pamestoixima
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ+ΒΕΖΕΝΚΟΒ 20+ ΠΟΝΤΟΙ+ΓΟΥΟΚΑΠ 5+ ΑΣΙΣΤ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -6,5+UNDER 163,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΦΟΥΡΝΙΕ OVER 12,5 ΠΟΝΤΟΙ
6.00pamestoixima
ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
10.25pamestoixima

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα, ημερομηνία και κανάλι οποιουδήποτε αγώνα, απλώς επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.

