Euroleague 2025-26 αποδόσεις: Ελληνική υπόθεση η κούπα στην Αθήνα! 🏀

Έχουν περάσει αρκετοί μήνες, από τη μέρα που η Φενέρμπαχτσε και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους ανέβηκαν στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Άμπου Ντάμπι στις 25 Μαΐου, επικρατώντας της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με (81-70).

Αναφορικά με τις ελληνικές συμμετοχές, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά euroleague με μία συμμετοχή στον τελικό και έτσι άπαντες μείναμε με το παράπονο και το απωθημένο…

Ενώ λοιπόν όλοι έχουμε μπει στη νέα σεζόν, οι στοιχηματικές φροντίζουν να μας κρατήσουν σε εγρήγορση. Κάπως έτσι, έχουν γνωστοποιήσει τη λίστα των φαβορί και τις αποδόσεις κάθε ομάδας για την τρέχουσα χρονιά, η οποία θα καταλήξει στο Final Four της Αθήνας, 19 χρόνια μετά.

Euroleague 2025 στοίχημα νικητή

Ξανά ελληνική υπόθεση η κορυφή

Όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν, έτσι και η κορυφή της λίστας για τις αποδόσεις κατάκτησης του 2025/26, έχει ελληνική απόχρωση. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται στη χαμηλότερη τιμή στο κουπόνι μπάσκετ, δείγμα τού μόνιμου πρωταγωνιστικού ρόλου που έχουν στη διοργάνωση.

Μικρό προβάδισμα έχουν οι «πράσινοι» (3.50), μετά τις μεταγραφικές κινήσεις που είχαν πραγματοποιήσει. Ο Τι Τζέι Σορτς είναι το πιο «ηχηρό» όνομα που προστέθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αποτελώντας μαζί με τον Κέντρικ Ναν ένα από τα καλύτερα δίδυμα στα γκαρντ της Ευρώπης. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το δικό τους upgrade (Γουόρντ, Χολ και Νιλικίνα) οδηγεί την τιμή για την κούπα στο – ελαφρώς υψηλότερο – 4.00.

Οι «αιώνιοι» μπορεί στην «Έτιχαντ Αρίνα» να παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών, αλλά ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν θα βρίσκονται σε ένα ακόμη Final Four (όπου φέτος υπάρχει και το επιπλέον ελληνικό κίνητρο); Εξάλλου, όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3.50 4.00

Το «El Clasico» και οι… Νεοσύλλεκτοι

Πιο κάτω βρίσκουμε τη «βασίλισσα». Η Ρεάλ προσφέρεται στο 7.50, ενώ στο 10.00 στα προγνωστικά μπάσκετ βρίσκουμε τους μισητούς αντιπάλους της, Καταλανούς. Οι Ισπανοί θέλουν να αφήσουν πίσω τους την περασμένη αποτυχημένη χρονιά (αποκλεισμός στα πλέι οφ) και να επιστρέψουν στον ευρωπαϊκό θρόνο.

Από την άλλη, το σίριαλ με την υπόθεση του Βασίλιε Μίσιτς «τράβηξε» αρκετά το καλοκαίρι και εν τέλει υπέγραψε στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με αποδοχές που φτάνουν έως τα έξι εκατομμύρια τον χρόνο. Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης αφού συνολικά θα εισπράξει 18 εκατομμύρια για τα επόμενα τρία χρόνια. Πλέον, οι Ισραηλινοί ανεβαίνουν στη λίστα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Πέρα από τη «βόμβα» του Σέρβου, οι προσθήκες των Ελάιζα Μράιαντ, Κρις Τζόουνς και Ντάνιελ Οτούρου μαζί με τους ήδη υπάρχων Τζόναταν Μότλεϊ, Μπρούνο Καμπόκλο και τους πρώην ΝΒΑερ Ις Γουέινράιτ και Αντόνιο Μπλέικνι κάνουν αναμφίβολα τους νικητές του περσινού EuroCup μια γεμάτη ομάδα σε όλες τις θέσεις.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 7.50 10.00 13.00

Το δίπολο των φιναλίστ

Τέλος, από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θέλει να βρεθεί για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε Final Four. Από την άλλη η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της και να φτάσει ξανά ως στην κορυφή.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 9.00 14.00

Euroleague 2025-26 αποδόσεις νικητή

Παρακάτω βλέπετε τα πρώτα φαβορί από τη Stoiximan και επιλέξετε τον κάτοχο του επόμενου τροπαίου!