«Ερυθρόλευκη» ευκαιρία και η κατηφόρα του «Ντε Κάιπ» | Σέντρα Εμείς #4

Διακοπή των εθνικών ομάδων μάς κράτησε μακριά από τις υποχρεώσεις των συλλόγων. Και κυρίως μακριά από το ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ. Όμως η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Δημήτρης Μωυσιάδης επιστρέφουν με το 4ο επεισόδιό τους, όπου σχολιάζουν τα ματς των ελληνικών ομάδων και σχεδιάζουν ταξίδια για τη νέα δόση ποδοσφαιρικού τουρισμού.

Είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με βάση τις απουσίες της Μπαρτσελόνα; Θα κρίνει το ματς ο… λόφος του Μοντζουίκ; Μπορεί ο Παναθηναϊκός να αντιστρέψει την… κατηφόρα του «Ντε Κάιπ» και γιατί ο «Μώυ» δεν ψήνεται για ταξιδάκι στο Λιλ – ΠΑΟΚ; Και τέλος, θα κάνει το καθήκον της η ΑΕΚ με την Αμπερντίν;

Και φυσικά, το κουίζ της εβδομάδας. Ήρθε η ώρα για το 6/6 του Δημήτρη;

Το Σέντρα Εμείς παρέα με το Pamestoixima.gr

