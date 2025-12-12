Επόμενος προπονητής Ρεάλ αποδόσεις: Πρώτο φαβορί ο Κλοπ!💣🔥

Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καλή. Καθόλου καλή. Αν παρακολουθείτε, έστω στοιχειωδώς, ποδόσφαιρο, το ξέρετε. Αναπόφευκτα, όλο αυτό έχει βάλει τον Τσάμπι Αλόνσο σε μια «ηλεκτρική καρέκλα», από την οποία ο Ισπανός φαίνεται πως δεν μπορεί να σηκωθεί.

Επίσης αναπόφευκτο, πως έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για τον επόμενο εκλεκτό του πάγκου των «μερένχες». Και στη λίστα αυτή, φύγει-δεν φύγει ο Αλόνσο, βρίσκουμε μερικά ονόματα που προκαλούν «κρότο».

Επόμενος προπονητής Ρεάλ αποδόσεις

Αρχικά, προτού περάσουμε στους υποψηφίους, να αναφέρουμε κάτι σημαντικό. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η αναμέτρηση με την Αλαβές για το πρόγραμμα αγώνων της 16ης αγωνιστικής της La Liga (14/12, 22:00) θα κρίνει το μέλλον του 44χρονου. Νέο αρνητικό αποτέλεσμα για τον μεγαλύτερο σύλλογο του πλανήτη, δεν αντέχεται.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ LA LIGA 2.95

Πρώτο φαβορί ο Γιούργκεν

Περνώντας στα ονόματα, πρώτο συναντάμε τον θρυλικό προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ. Οι συστάσεις είναι περιττές για τον άνθρωπο που αναμόρφωσε τους «κόκκινους», κατακτώντας μαζί τους ένα πρωτάθλημα Αγγλίας και ένα Τσάμπιονς Λιγκ. Άκρως δελεαστικός ο διπλασιασμός μίας μετακόμισης στη Μαδρίτη.

Το συνώνυμο της επιτυχίας

Αν ένας προπονητής έχει ταυτιστεί περισσότερο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτός είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν στην άκρη του πάγκου, όταν η «βασίλισσα» σήκωνε το ένα Τσάμπιονς Λιγκ μετά το άλλο στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Το πρεστίζ του εφάμιλλο του συλλόγου, απολύτως λογικά βρίσκεται στη δεύτερη θέση των φαβορί.

Έκπληξη ο Σιμεόνε

Πιο κάτω στη λίστα, βρίσκουμε μία απρόσμενη συμμετοχή, αυτή του Ντιέγκο Σιμεόνε. Τώρα, το πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει συμπληρώσει 14 χρόνια στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος», να πάει στους απέναντι, ας μην το συζητήσουμε. Πάντως, αναμφίβολα η παρουσία του στις στοιχηματικές εταιρίες, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ρεάλ επόμενος προπονητής στοίχημα

Παρακάτω δείτε τις πιο «καυτές» υποψηφιότητες στη winmasters για τον πάγκο των Μαδριλένων, σε περίπτωση που ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελέσει παρελθόν.