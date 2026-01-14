ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επόμενη ομάδα Αλόνσο αποδόσεις: Η Λίβερπουλ το πρώτο φαβορί!💣💥

Το διαζύγιο του Τσάμπι Αλόνσο και της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ακριβώς ότι το περιμέναμε κιόλας. Ούτε ότι μας ήρθε εντελώς ξαφνικό. Φαινόταν – κακά τα ψέμματα – πως κάποια στιγμή οι δύο πλευρές θα διαβούν χωριστούς δρόμους.

Το κύκνειο άσμα του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των Μαδριλένων, ήρθε μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για το Σούπερ Καπ (2-3). Και πλέον, ο επόμενος προορισμός του 44χρονου έχει γίνει αντικείμενο για στοίχημα.

Τσάμπι Αλόνσο επόμενη ομάδα αποδόσεις

Τσάμπι Αλόνσο επόμενη ομάδα αποδόσεις

Συγκεκριμένα, η Bet365 έχει βγάλει διαθέσιμη αγορά, αναφορικά με το πού θα βρει το τέλος του 2026 τον Τσάμπι Αλόνσο. Μία βόλτα να κάνει κανείς στις αποδόσεις της λίστας, θα βρει άκρως ενδιαφέροντα ονόματα.

Πρώτη και σε τιμή απόλυτου φαβορί, η Λίβερπουλ. Το όνομα του Αλόνσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους Άγγλους, με τους οποίους πανηγύρισε και το μεγαλειώδες τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ το 2005.

Πιο πίσω, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου, σε ξεκάθαρα μεγαλύτερη τιμή. Οι Βαυαροί αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής καριέρας του Βάσκου την τριετία 2014-17.

Από εκεί και πέρα, τα νούμερα στις στοιχηματικές εταιρίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλη απόκλιση. Ξεχωρίζει η Εθνική Ισπανίας στο 11.00, ενώ παρούσες είναι και όλες οι ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις.

Επόμενη ομάδα Τσάμπι Αλόνσο στοίχημα

Επόμενη ομάδα Τσάμπι Αλόνσο στοίχημα

Δείτε την πρώτη πεντάδα των φαβορί στην Bet365. Παράλληλα, έτσι ώστε να επωφεληθείτε από τις κορυφαίες στοιχηματικές προσφορές*🎁, μπορείτε να επιλέξετε και το αντίστοιχο promo code*⭐, το οποίο θα απογειώσει την εμπειρία σας!

ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΣ 31/12/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
Λίβερπουλ
2.25bet365
Μπάγερν Μονάχου
6.50bet365
Τότεναμ
10.00bet365
Εθνική Ισπανίας
11.00bet365
Μάντσεστερ Σίτι
13.00bet365

