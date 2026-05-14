Επιστρέφει άμεσα στην Τουρκία ο Αταμάν!

Η εικόνα του… άδειου Εργκίν Αταμάν στο παρκέ της «Roig Arena» τα είπε όλα. Ήταν το πιο χαρακτηριστικό κλείσιμο σε μια ευρωπαϊκή σεζόν που δεν κύλησε καθόλου καλά για τον Τούρκο κόουτς και τον Παναθηναϊκό.

Αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση. Είναι σαφές, φυσικά, πως το γυαλί έχει ραγίσει, η φετινή αποτυχία στη Euroleague δεν αφήνει άλλα περιθώρια.

Και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και σημαντικές εξελίξεις, καθώς παραμένει αβέβαιο το αν ο Αταμάν θα συνεχίσει στο «τριφύλλι» και την επόμενη σεζόν.

Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή ο Τούρκος κόουτς βρίσκεται πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του, για λογαριασμό, εννοείται, της αγαπημένης του Αναντολού Εφές.

Χρειάζεται και η ίδια μια δυνατή ανασυγκρότηση, αυτή που χρειάζεται και ο Αταμάν. Και είναι εξαιρετικά πιθανό, αν αποχωρήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, να κάθεται του χρόνου στον μπλε πάγκο της Εφές.