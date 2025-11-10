Ελλάδα – Σκωτία αποδόσεις: Το σούπερ ειδικό στοίχημα στο 5.80!💣💥🔥

Αποτύχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την κοιτάξουμε κατάματα. Δεν θα είμαστε για ακόμη μία φορά σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση και πλέον επόμενος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028. Και εκεί παιδιά, όσο απόλυτο κι αν φαίνεται, δεν μας… παίρνει να μην πάμε.

Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό. Προς το παρόν, πρέπει να… υποστούμε τα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και γράφουμε «υποστούμε», διότι το ενδιαφέρον στη βαθμολογία είναι μηδενικό.

Ελλάδα – Σκωτία αποδόσεις

Όσο καταθλιπτικά και να φαίνονται τα δύο εναπομείναντα 90λεπτα με Σκωτία εντός και Λευκορωσία εκτός, άλλη τόση ελπίδα μάς έχει γεμίσει η «γαλανόλευκη». Μην ξαναλέμε τα ίδια, για το πόσο καλή δουλειά γίνεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καταντάμε κουραστικοί.

Γι’ αυτό και είναι όφελος όλων, το «Καραϊσκάκης» το Σάββατο να έχει κόσμο. Εντάξει, προφανώς και δεν θα γίνει Sold Out, αλλά οι διεθνείς έχουν «κερδίσει» τους πάντες. Και στο κάτω κάτω, όποιος τους παρακολουθεί από κοντά αποζημιώνεται και με το παραπάνω.

Απέναντί μας θα βρούμε τη Σκωτία, η οποία ισοβαθμεί με τη Δανία στην κορυφή του ομίλου. Οι δυο τους διεκδικούν την πρωτιά, που θα δώσει απευθείας εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. Όπως όλα δείχνουν, πάντως, τα πάντα θα κριθούν στο φινάλε, στο μεταξύ τους συναπάντημα στη Γλασκώβη.

Μπορούμε να της κάνουμε τη ζωή δύσκολη, νικώντας την το Σάββατο; Βάσει αποδόσεων, η Ελλάδα είναι το φαβορί στο 2.22. Περίπου ίδια η τιμή στο «Χ» και το διπλό, με τα γκολ να έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΚΩΤΙΑ 2.22 3.35 3.30

Ελλάδα – Σκωτία ειδικά στοιχήματα

Πολλοί δεν αρκείστε όμως σε αυτές τις επιλογές και αναζητάτε ειδικά στοιχήματα και bet builder. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ελκυστικά που βρήκαμε στις στοιχηματικές εταιρίες και σας τα παρουσιάζουμε.

1 + G/G + UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 6.90

OVER 2,5 + OVER 0,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4.00

ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.45

ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 2-1, 3-1, 4-1 5.80

ΤΖΟΛΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2.85

Ελλάδα – Σκωτία κανάλι

Από το πρόγραμμα τβ του Alpha HD μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σκωτία (15/11, 21:45).