ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ελλάδα – Σκωτία αποδόσεις: Το σούπερ ειδικό στοίχημα στο 5.80!💣💥🔥

Ελλάδα Σκωτία αποδόσεις στοίχημα φαβορί

Αποτύχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την κοιτάξουμε κατάματα. Δεν θα είμαστε για ακόμη μία φορά σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση και πλέον επόμενος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028. Και εκεί παιδιά, όσο απόλυτο κι αν φαίνεται, δεν μας… παίρνει να μην πάμε.

ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ EURO 2028
75.00

Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό. Προς το παρόν, πρέπει να… υποστούμε τα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και γράφουμε «υποστούμε», διότι το ενδιαφέρον στη βαθμολογία είναι μηδενικό.

Ελλάδα – Σκωτία αποδόσεις

Ελλάδα - Σκωτία αποδόσεις

Όσο καταθλιπτικά και να φαίνονται τα δύο εναπομείναντα 90λεπτα με Σκωτία εντός και Λευκορωσία εκτός, άλλη τόση ελπίδα μάς έχει γεμίσει η «γαλανόλευκη». Μην ξαναλέμε τα ίδια, για το πόσο καλή δουλειά γίνεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καταντάμε κουραστικοί.

Γι’ αυτό και είναι όφελος όλων, το «Καραϊσκάκης» το Σάββατο να έχει κόσμο. Εντάξει, προφανώς και δεν θα γίνει Sold Out, αλλά οι διεθνείς έχουν «κερδίσει» τους πάντες. Και στο κάτω κάτω, όποιος τους παρακολουθεί από κοντά αποζημιώνεται και με το παραπάνω.

Απέναντί μας θα βρούμε τη Σκωτία, η οποία ισοβαθμεί με τη Δανία στην κορυφή του ομίλου. Οι δυο τους διεκδικούν την πρωτιά, που θα δώσει απευθείας εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. Όπως όλα δείχνουν, πάντως, τα πάντα θα κριθούν στο φινάλε, στο μεταξύ τους συναπάντημα στη Γλασκώβη.

ΔΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΚΩΤΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
1.25 3.75

Μπορούμε να της κάνουμε τη ζωή δύσκολη, νικώντας την το Σάββατο; Βάσει αποδόσεων, η Ελλάδα είναι το φαβορί στο 2.22. Περίπου ίδια η τιμή στο «Χ» και το διπλό, με τα γκολ να έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΚΩΤΙΑ
2.22 3.35 3.30
OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.10 1.75 1.83 1.91

Ελλάδα – Σκωτία ειδικά στοιχήματα

Ελλάδα - Σκωτία ειδικά στοιχήματα

Πολλοί δεν αρκείστε όμως σε αυτές τις επιλογές και αναζητάτε ειδικά στοιχήματα και bet builder. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ελκυστικά που βρήκαμε στις στοιχηματικές εταιρίες και σας τα παρουσιάζουμε.

Προκειμένου να κάνετε τη δική σας βόλτα και να επωφεληθείτε από τις ανεπανάληπτες στοιχηματικές προσφορές*🎁, αρκεί ένα κλικ στις αποδόσεις στα πινακάκια.

1 + G/G + UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
6.90
OVER 2,5 + OVER 0,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4.00
ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
3.45
ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 2-1, 3-1, 4-1
5.80
ΤΖΟΛΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ
2.85

Ελλάδα – Σκωτία κανάλι

Από το πρόγραμμα τβ του Alpha HD μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σκωτία (15/11, 21:45). Μην ξεχνάμε επίσης, πως το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ για εσάς στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα