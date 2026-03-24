Εξετάζει την έκπληξη με Ρόμπινσον ο Ολυμπιακός

Φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Άπαντες στον οργανισμό θέλουν να αλλάξει αυτό. Όχι μόνο από φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Και άπαντες επίσης γνωρίζουν πως για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζονται παίκτες με ποιότητα. Ικανοί να κάνουν τη διαφορά. Σε κάθε θέση και ειδικά στα γκαρντ.

Δεν είναι ότι οι Νιλικίνα, Τζόσεφ και Μόρις είναι κακοί παίκτες. Κάθε άλλο. Ωστόσο δεν τους λες και απόλυτα ολοκληρωμένους, παρά τα καλά τους στοιχεία.

Σε αντίθεση με τον Τόμας Γουόκαπ που… κουβαλάει και τους υπόλοιπους σε αυτό το κομμάτι. Πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και δεδομένα θα φοράει τα ερυθρόλευκα και του χρόνου.

Ωστόσο, με έναν κορυφαίο γκαρντ, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Για αυτό και έχει αναδειχθεί η περίπτωση του Τζέιμς Ρόμπινσον για τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός έχει τραβήξει τα βλέμματα με την Παρί και παίζει δυνατά για τους Πειραιώτες, που θα ήθελαν να προσθέσουν ακόμη ένα γκαρντ με ελαφρώς καλύτερα επιθετικά χαρακτηριστικά δίπλα στον Γουόκαπ.

Αρέσει πολύ, επίσης, και ο Φρανσίσκο, αλλά πρόκειται για πιο περίπλοκη περίπτωση και αν δεν βρεθεί άκρη μαζί του ο Ολυμπιακός θα κατευθυνθεί προς τον Ρόμπινσον.