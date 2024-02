Εξάποντο παραμονής στη Σέριε Α

Ένα σημαντικό παιχνίδι στη μάχη για παραμονή στη Σέριε Α περιλαμβάνουν οι αγώνες σήμερα (09/02). Αυτό δεν είναι άλλο από το Σαλερνιτάνα – Έμπολι που θα διεξαχθεί στο Στάντιο Αρέκι (21:45) και το Tip of the day powered by Pamestoixima.gr βγάζει επιλογή σε απόδοση 1.90.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη μέσα στο 2024, αλλά και την τρίτη συνολικά στα φετινά προγνωστικά Serie A, αφού τα περιθώρια στενεύουν. Σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ μάλιστα, ο σύλλογος απέκτησε για το κέντρο της άμυνας τον Μπόατενγκ, αλλά και τους «δικούς μας», Μανωλά και Πασαλίδη.

Η Έμπολι από την άλλη είναι για τρεις αγωνιστικές αήττητη (1-2-0) και πάει με καλή ψυχολογία στο Σαλέρνο. Εξακολουθεί όμως να βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και η ανάγκη για βαθμούς είναι επιτακτική.