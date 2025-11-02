Είμαι… τρελαμένος ρινόκερος (feat. Ηλίας Φουντούλης) | Ob La Da

Δίαιτες, σκευάσματα που προωθούν τον ανδρισμό και θιβετιανά μοναστήρια. Με αυτά ασχολείται, μεταξύ άλλων, το σημερινό επεισόδιο του Ob La Da, με τη στήριξη της Fonbet.

Και από πού κι ως πού «είμαι τρελαμένος ρινόκερος». Δείτε το επεισόδιο και θα καταλάβετε!

Ακόμα, το αγαπημένο Vox Populi, αλλά και μια βαθιά κουβέντα του Γιώργου Χατζηπαύλου με τον Ηλία Φουντούλη, ο οποίος καλείται να διαλέξει την αγαπημένη του από τις τόσες και τόσες επαγγελματικές του ιδιότητες.

Αυτά στο 12ο επεισόδιο του Ob La Da, με τη στήριξη της Fonbet.