Εγγυημένο θέαμα στην Ιταλία

Γεμάτο το πρόγραμμα της Serie A με αγώνες σήμερα και το Tip of the day powered by Pamestoixima.gr έχει ξεχωρίσει μονή επιλογή για το στοίχημα από την αναμέτρηση Φροζινόνε – Ρόμα.

Οι αναμετρήσεις της Φροζινόνε στο «Μπενίτο Στρίπε» τη φετινή σεζόν έχουν αρκετά γκολ και εγγυημένο θέαμα. Στις τρεις πιο πρόσφατες έχουν σημειωθεί συνολικά 14 γκολ, ενώ συνολικά η ομάδα του Ντι Φραντσέσκο μετρά 10 over 2,5 σε 12 αναλύσεις στοιχήματος στο «σπίτι» της.

Η Ρόμα από την άλλη, προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Φέγενορντ στα προγνωστικά Γιουρόπα Λιγκ. Οι «τζιαλορόσι» συνεχίζουν με τον Ντανιέλε ντε Ρόσι πλέον στον πάγκο και ο Ιταλός στα πέντε ως τώρα παιχνίδια του έχει δείξει μία επιθετική φιλοσοφία στο χορτάρι.

Έτσι λοιπόν στο Tip of the day powered by Pamestoixima.gr προκύπτει σημείο που φτάνει σε απόδοση το 1.80.