Δύσκολα τα πράγματα με Εκόνγκ!

Ο Γουίλιαμ Τροοστ Εκόνγκ είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του φετινού ΠΑΟΚ και αυτό δεν έχει αφήσει αδιάφορες ομάδες από το εξωτερικό.

Δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα, από όταν σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας είχαν κατά νου την περίπτωση του αμυντικού του ΠΑΟΚ, Γουίλιαμ Τροοστ Εκόνγκ. Ο πολυτιμότερος παίκτης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής διανύει εξαιρετική σεζόν με τα «ασπρόμαυρα» αποτελώντας το σημείο αναφοράς της άμυνας του Ραζβάν Λουτσέκου.

Γι΄ αυτό και, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολο Σίρα, ο 30χρονος παίκτης έχει στη διάθεσή του μεγάλη προσφορά από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας: «Ο σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ Γουίλιαμ Τροοστ Εκόνγκ έλαβε μια πολύ σημαντική προσφορά από έναν σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας».



Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος δεσμεύεται με τους Θεσσαλονικείς με συμβόλαιο έως το 2026. Αν όμως, ο ΠΑΟΚ καταφέρει να επιβεβαιώσει τις στοιχηματικές εταιρίες και να φτάσει έως τον τίτλο της Stoiximan Super League (είναι φαβορί μαζί με την ΑΕΚ), τότε η αξία του θα αυξηθεί (είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ) και τα δεδομένα ίσως αλλάξουν.

Έως τότε, στον ΠΑΟΚ στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση από τους αγώνες σήμερα με τον Ολυμπιακό, σε ένα καθοριστικό ντέρμπι στην «Τούμπα», που θα κρίνει πολλά, κυρίως για τους Πειραιώτες.

Δείτε το σχετικό tweet:

#PaokFC’s centre-back William #TroostEkong has received a very important bid from a Saudi Club. #transfers 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 17, 2024