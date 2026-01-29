ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Διασταυρώσεις Τσάμπιονς Λιγκ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός διασταυρώσεις

Μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής της League Phase, ο Ολυμπιακός είχε μόλις δύο βαθμούς. Ακολούθησε… καταιγίδα επιτυχιών, με τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι σε Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

Οι Πειραιώτες έκαναν το καθήκον τους στο Άμστερνταμ και χάρη στα γκολ των Ζέλσον και Έσε προκρίθηκαν στον ενδιάμεσο πλέι-οφ γύρο. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στα νοκ-άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2013-14 και τα ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ολυμπιακός Τσάμπιονς Λιγκ 2025/26 – Μακροχρόνια
Κατάκτηση Τσάμπιονς Λιγκ
300.00stoiximan

Ποιες είναι οι επόμενες διασταυρώσεις τσάμπιονς λιγκ; Πάμε να δούμε το μονοπάτι, καθώς και τις σημαντικότερες ημερομηνίες.

Διασταυρώσεις Τσάμπιονς Λιγκ


Ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε εντός της 24άδας με το διπλό στην Ολλανδία, τερμάτισε 18ος στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει τού δίνει αρκετές πιθανότητες πρόκρισης. Θα είναι με το μέρος του τα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ;

Πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακός Τσάμπιονς Λιγκ

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη μάχη του ενδιάμεσου πλέι-οφ γύρου μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν. Θα μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση της Παρασκευής 30/01.

Επόμενος Αντίπαλος Ολυμπιακού
Αταλάντα
1.95novibet
 Λεβερκούζεν
1.95novibet

Πότε είναι η κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ;

Ο Ολυμπιακός θα μπει στην κληρωτίδα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, εκεί όπου θα μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον ενδιάμεσο γύρο, ενώ θα ακολουθήσει εκ νέου κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου για να μάθει ολόκληρο το μονοπάτι έως τον τελικό, με μία καλή πορεία να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του συλλόγου.

Ολυμπιακός Τσάμπιονς Λιγκ 2025/26 – Μακροχρόνια
Να φτάσει στον τελικό
126.00novibet

Οι ημερομηνίες των αγώνων του Τσάμπιονς Λιγκ

  • Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026
  • Playoffs: 17-19 & 24-26 Φεβρουαρίου 2026
  • Φάση των 16: 10-12 & 17-19 Μαρτίου 2026
  • Προημιτελικά: 7-9 & 14-16 Απριλίου 2026
  • Ημιτελικά: 28-30 Απριλίου & 5-7 Μαΐου 2026
  • Τελικός: 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη

