Τελικός Λιγκ Καπ: Φαβορί στο 2.07 η Λίβερπουλ

Εντάξει, Λιγκ Καπ το ξέρουμε όλοι εδώ και κάμποσα χρόνια. Κι ας έχει αλλάξει ονομασία κατά καιρούς. Carabao Cup λέγεται από το 2017 και για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι να βρεθεί νέος σπόνσορας. Εμείς, όμως, Λιγκ Καπ θα εξακολουθούμε να το αναφέρουμε.

Ραντεβού στον «ναό»

Τσέλσι – Λίβερπουλ λοιπόν, στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο κουπόνι ΟΠΑΠ. Κάθε ματς που φιλοξενείται στον «ναό του ποδοσφαίρου» αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός. Ακόμα και Λιγκ Τρόφι να είναι, αποκτά βαρύτητα. Το «Γουέμπλεϊ» παραμένει ένας ιερός τόπος για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, όχι μόνον τους Άγγλους. Κι αν σας βγάλει ο δρόμος κάποια στιγμή προς τα εκεί, μην παραλείψετε να το επισκεφθείτε. Αξίζει τον κόπο.

Λόγοι ευγενείας μάς υποχρεώνουν να ξεκινήσουμε το σκανάρισμα των δύο φιναλίστ από την τυπικά φιλοξενούμενη.

Τέσσερα καρπούζια

Ο θυμόσοφος λαός πιστεύει ότι «δύο καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια μασχάλη». Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται όταν έχεις τέσσερα καρπούζια! Είναι βέβαιο ότι καταλάβατε πως αναφερόμαστε στη Λίβερπουλ. Συνεχίζει με τέρμα το γκάζι σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Ας τις δούμε:

Στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ είναι πρωτοπόρος, με μόλις δύο ήττες στη σεζόν.

Στο Λιγκ Καπ έχει φτάσει στον τελικό, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου την Τσέλσι.

Στο FA Cup βρίσκεται ήδη στους «16», με επόμενο εμπόδιο (χαμηλό, είναι η αλήθεια) τη Σαουθάμπτον, την οποία αντιμετωπίζει την ερχόμενη Τετάρτη 28/2 στο «Άνφιλντ».

Στο Γιουρόπα Λιγκ, έχει περάσει με άνεση από τους ομίλους και περιμένει να μάθει με ποια ομάδα θα αναμετρηθεί στους «16».

Και όλα αυτά, σε μια σημαδιακή χρονιά για τους «ρεντς». Είναι η τελευταία του Γιούργκεν Κλοπ στο τιμόνι, μια διαδρομή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες περίπου. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τώρα τον απολογισμό του Γερμανού. Έχει πολλές προκλήσεις ακόμα μπροστά του στις αναλύσεις αγώνων και το ιδανικό «αντίο» για αυτόν τον πολύ ωραίο τύπο είναι να φύγει από το Λίβερπουλ με τίτλους. Πόσους τίτλους; Μπορεί και τέσσερις!

Μηχανή τερμάτων

Όσα αποθεωτικά έχουν γραφτεί για τη φετινή Λίβερπουλ είναι απολύτως σωστά. Η πιο φαντεζί ομάδα στο Νησί, η πιο σταθερή, η πιο θεαματική. Δεν μιλάμε μόνο τα γκολ που πετυχαίνει, αυτό είναι το λιγότερο. Αναφερόμαστε στο ποδόσφαιρο που παράγει, τις φάσεις/ευκαιρίες που δημιουργεί. Υπάρχουν αγώνες που έχει πάνω από 20 τελικές προσπάθειες στα στατιστικά, χαμένα τετ α τετ, δοκάρια, ό,τι τέλος πάντων θέλει να δει ένας φίλος του ποδοσφαίρου παρακολουθώντας ένα ματς.

Ας το εξειδικεύσουμε όλο αυτό με αριθμούς. Οι «ρεντς» έχουν σκοράρει 59 φορές σε 25 φετινά παιχνίδια πρωταθλήματος, μόλις μία φορά δεν συνδέθηκαν με τα αντίπαλα δίχτυα (στο άνοστο 0-0 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), μόλις 2 φορές ηττήθηκαν, η μία μάλιστα με εντελώς άδικο τρόπο (εκείνο το 2-1 από την Τότεναμ, όπου η διαιτησία και ο VAR τους στέρησε έναν τουλάχιστον βαθμό).

Όσο για το Λιγκ Καπ, η πορεία ως εδώ δεν έκρυβε εκπλήξεις. Η Λίβερπουλ νίκησε κατά σειρά τη Λέστερ εντός (3-1), την Μπόρνμουθ εκτός (2-1), τη Γουέστ Χαμ εντός (5-1), ενώ στους δύο ημιτελικούς με τη Φούλαμ ζορίστηκε κάπως, αλλά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με νίκη 2-1 εντός και ισοπαλία 1-1 εκτός.

Μία ήττα σε 15 αγώνες

Το εντυπωσιακό για την ομάδα του Κλοπ είναι ότι την τελευταία 4ετία έχει μόνο 1 ήττα στο Λιγκ Καπ, αυτήν από τη Μάντσεστερ Σίτι με 3-2, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2022. Σε αυτό το διάστημα πάντως γνώρισε και έναν αποκλεισμό στα πέναλτι από την Άρσεναλ το 2020.

Στη… σούμα, έχει 8 νίκες, 6 ισοπαλίες και 1 ήττα στους 15 τελευταίους αγώνες της σε τούτη τη διοργάνωση. Α, να μην το ξεχάσουμε. Έχει και μια κατάκτηση, πριν από 2 χρόνια, απέναντι στην… Τσέλσι. Το στείρο 0-0 έστειλε τις δύο ομάδες στα πέναλτι. Εκεί, ευστόχησαν οι 21 από τους 22 παίκτες που βρίσκονταν στο χορτάρι. Τελευταίος που βρήκε δίχτυα ήταν ο γκολκίπερ Κέλεχερ της Λίβερπουλ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο… συνάδελφός του, Κέπα της Τσέλσι δεν σημάδεψε σωστά. Ή, μάλλον, σημάδεψε κάτι… περιστέρια που πετούσαν πάνω από το «Γουέμπλεϊ».

Επτά ισοπαλίες στα 8 τελευταία

Αφού καταπιαστήκαμε με το παρελθόν, ας δούμε και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Τσέλσι και Λίβερπουλ έχουν αναμετρηθεί 8 φορές την τελευταία τριετία, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Λιγκ Καπ. Και αν εξαιρέσουμε το πρόσφατο 4-1 των «ρεντς» (31 Ιανουαρίου), τα υπόλοιπα 7 έληξαν ισόπαλα! Τα 4 μάλιστα με 0-0. Άρα, για να μην το πολυκουράζουμε, η Τσέλσι παραμένει χωρίς νίκη από τον Μάρτιο του 2021, όταν είχε περάσει με 1-0 από το «Άνφιλντ».

Στο Λιγκ Καπ, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 9 φορές, μόλις 2 όμως σε τελικό, με τη Λίβερπουλ να κατακτά το τρόπαιο και στις δύο περιπτώσεις: στην παράταση το 2005 και στα πέναλτι (όπως προείπαμε) το 2022. Συνοπτικά, στα 9 αυτά ματς, η Τσέλσι έχει 4 νίκες (δύο στην κανονική διάρκεια και δύο στην παράταση), άλλες τόσες η Λίβερπουλ (δύο στην κανονική διάρκεια, μία στην παράταση, μία στα πέναλτι), ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο.

Όσο για τη γενική εικόνα, κάπου 95 χρόνια «γνωρίζονται» οι δύο ομάδες, έχοντας δώσει 158 αγώνες μεταξύ τους. Από αυτούς, οι 71 βάφτηκαν με κόκκινο χρώμα, οι 48 με μπλε, ενώ στους 39 δεν πανηγύρισε καμία από τις δύο.

Η απρόβλεπτη Τσέλσι

Πάμε και στην τυπικά γηπεδούχο. Όποιος παίκτης του στοιχήματος μπορεί να ψυχολογήσει τη φετινή Τσέλσι, άνετα παίρνει θέση στη συντακτική ομάδα του kingbet.net. Απρόβλεπτη ομάδα, μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, με την ίδια… ευκολία που μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε.

Θέλετε αποδεικτικά στοιχεία; Στριμώχνει δύο φορές τη Σίτι (4-4 εντός, 1-1 εκτός) στο στοίχημα, ρίχνει 4 στην Τότεναμ εκτός έδρας, κρατάει στο Χ τη Λίβερπουλ (1-1 εντός) και την Άρσεναλ (2-2 εντός), αλλά τρώει 4 από στο Νιουκάστλ και γνωρίζει την ήττα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από Νότιγχαμ, Άστον Βίλα, Μπρέντφορντ και Γουλβς! Μιλάμε για τον ορισμό της αστάθειας.

Στο δρόμο για το «Γουέμπλεϊ», όλες οι κληρώσεις στάθηκαν ευνοϊκές για αυτήν. Επαιξε εντός με Γουίμπλεντον (2-1), Μπράιτον (1-0), Μπλάκμπερν (2-0), Νιουκάστλ (1-1, πέρασε στα πέναλτι), ενώ στον ημιτελικό ηττήθηκε από τη Μίντλεσμπρο στο «Ρίβερσαϊντ», αλλά στη ρεβάνς έβαζε γκολ όποτε ήθελε (6-1).

Διέξοδος τα Κύπελλα

Έτσι όπως κυλάει η σεζόν, για την Τσέλσι είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. Τούτη τη στιγμή, η απόσταση που τη χωρίζει από την 4η θέση είναι 14 βαθμοί, ενώ στους 12 απέχει η 5η (που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ). Άρα, για να περάσουν του χρόνου οι «μπλε» τα σύνορα, πρέπει να πάρουν ένα τουλάχιστον τρόπαιο. Ή το Λιγκ Καπ κόντρα στη Λίβερπουλ την Κυριακή ή το Κύπελλο, όπου έχουν βρεθεί στους «16» και την ερχόμενη Τετάρτη υποδέχονται στο Λονδίνο τη Λιντς.

Ευχάριστες αναμνήσεις για Κλοπ

Πριν δούμε τις αποδόσεις, δύο γρήγορες κουβέντες για τους προπονητές των δύο φιναλίστ. Μπορεί η συγκομιδή του Γιούργκεν Κλοπ απέναντι στην Τσέλσι να μην «τρομάζει» (10 νίκες, 9 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 23 συνολικά ματς), ωστόσο ο Γερμανός τεχνικός έχει σηκώσει τρεις διαφορετικές κούπες κόντρα στους «μπλε».

Και τις τρεις στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι: το Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2019 στο γήπεδο της Μπεσίκτας (1-1 στο 90λεπτο, 2-2 στην παράταση στο λαιβ σκορ, 7-6 στα πέναλτι), το Λιγκ Καπ το 2022 στο «Γουέμπλεϊ» (0-0 σε 90λεπτο και παράταση, 11-10 στα πέναλτι) και το Κύπελλο Αγγλίας την ίδια χρονιά, πάλι στο «Γουέμπλεϊ» (0-0 σε 90λεπτο και παράταση, 6-5 στα πέναλτι, με τον Τσιμίκα να εκτελεί το τελευταίο).

Τέλος, σε 13 αναμετρήσεις του με τον Μαουρίσιο Ποκετίνο, ο Κλοπ μετράει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα.

Από την άλλη, ο Αργεντίνος τεχνικός της Τσέλσι έχει δώσει 18 παιχνίδια στην καριέρα του κόντρα στη Λίβερπουλ και ο απολογισμός του είναι αποθαρρυντικός: 3 νίκες, 5 ισοπαλίες, 10 ήττες.

Οι αποδόσεις του Τσέλσι – Λίβερπουλ

Όλα αυτά που έχετε διαβάσει παραπάνω, τα γνωρίζουν και οι στοιχηματικές. Κάπως έτσι λοιπόν, οι αποδόσεις που προσφέρονται είναι αναμενόμενες. Φαβορί για νίκη η Λίβερπουλ στο 2.07, ενώ η νίκη της Τσέλσι δίνεται στο 3.40 και η ισοπαλία στο 3.70. Αν θέλετε πιο safe επιλογές και παίξετε «κατάκτηση τροπαίου», η Λίβερπουλ πληρώνει 1.60, ενώ η Τσέλσι 2.37.

Στα γκολ, το Over 2,5 είναι φαβορί στο 1.70, σε αντίθεση με το Under 2,5 που ξεπερνάει τον διπλασιασμό (2.18). Εντύπωση προκαλεί η χαμηλή απόδοση του G/G (μόλις 1.57), ενώ το No Goal προσφέρεται στο υψηλό 2.37.

Το κανάλι του Τσέλσι – Λίβερπουλ

Ο τελικός του Λιγκ Καπ, Τσέλσι – Λίβερπουλ, δεν θα μπορούσε να λείπει από τις οθόνες μας. Το ACTION 24 έχει τα δικαιώματα της διοργάνωσης και μέσω αυτής της συχνότητας στο πρόγραμμα TV θα δείτε τον αγώνα την Κυριακή (25/2, 17:00).