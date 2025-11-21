Bill (White Mambas): «Ναι, κάποτε ήμουν Nunn Hater» | Kingbet Show #37

Το 37ο επεισόδιο του Kingbet Show by Winmasters έχει αέρα Euroleague. Και συγκεκριμένα Euroleague Fantasy. Ο Bill των White Mambas συναντάει τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και… κάνει την αυτοκριτική του, αφού παραδέχθηκε ότι ήταν από τους μεγάλους αμφισβητίες του Κέντρικ Ναν.

Δίνει τα hot takes του για τη φετινή σεζόν, αλλά και τις προβλέψεις του για Euroleague και NBA, ενώ παραδίδει μαθήματα στον Βαγγέλη για τον OG White Mamba, τον τεράστιο Brian Scalabrine.

Και ακόμα, ένα εις βάθος σχόλιο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «αιωνίων» στην αρχή της σεζόν και το αποτύπωμα που έχει αφήσει στο παρκέ.

Αυτά και άλλα πολλά σε ένα ακόμα Kingbet Show, με τη στήριξη της Winmasters.