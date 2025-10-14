Ο Θανάσης Κυλώνης σκανάρει το κουπόνι της Τρίτης και βγάζει σημεία!

Τον διαβάζετε εδώ και 17 συναπτά έτη στο Kingbet.net, τον ακούτε και τον βλέπετε άλλα τόσα περίπου. Για τον δικό μας, Θανάση Κυλώνη ο λόγος, τον οποίο βλέπετε και φέτος στο YouTube, στη νέα σειρά vidcast του Kingbet.net με τίτλο Bet Battle.

Δύο επεισόδια κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή μεσημέρι, με την υποστήριξη του Pamestoixima.gr. Ο Θανάσης Κυλώνης δίνει μια νέα… μάχη, αναλύοντας, σχολιάζοντας και προτείνοντας σημεία στο κουπόνι του μεσοβδόμαδου και του Σαββατοκύριακου. Bet Battle by Pamestoixima.gr, κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο κανάλι της Kingbet στο YouTube.

Στο σημερινό επεισόδιο ο Θανάσης Κυλώνης σχολιάζει, αναλύει και προτείνει επιλογές για στοίχημα στο κουπόνι της Τρίτης!