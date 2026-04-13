Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης: «Τιτανομαχίας» ρεβάνς με τρελές αποδόσεις! 💥⚔️

Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο παιχνίδι στο κουπόνι επιβεβαίωσαν πως έχουν και το όνομα και τη… χάρη. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου δικαίωσαν τις προσδοκίες, προσέφεραν μια φανταστική ματσάρα και άπαντες αναμένουμε συνέχεια του θεάματος στη Βαυαρία.

Οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ μετά το 2-1, όμως τη Βασίλισσα δεν μπορεί να την ξεγράψει κανείς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 3.25 19.00

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Είχαμε πολλές και τρομερές φάσεις εκατέρωθεν στη Μαδρίτη, όμως ανάμεσα σε όλο το θέαμα έγινε σαφές πως αυτή τη στιγμή, η Μπάγερν είναι καλύτερη ομάδα. Για αυτό και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι, που παίζει και στην έδρα της. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.57 4.75 4.75

Με τον φρενήρη ρυθμό που απολαύσαμε στο πρώτο παιχνίδι, φυσικά και αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στην αγορά των γκολ.

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Από εκεί και πέρα, όμως, και εφόσον μιλάμε για μια τόσο σπουδαία αναμέτρηση, οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας και στα… σπουδαιότερα στοιχήματα. Στοιχήματα με μεγάλη αξία και μεγαλύτερη… αγωνία, που πάντα έχουν ενδιαφέρον. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+1-4 ΓΚΟΛ 7.00 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 5.50 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 26.00 ΜΠΑΓΕΡΝ+ΟΛΙΣΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΚΕΪΝ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΝΟΪΕΡ 4+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 11.00 Χ2+ΜΠΑΠΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΚΑΡΕΡΑΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 10.00

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sports 3HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.