Αυτοί οι παιχταράδες παραμένουν ελεύθεροι και ενδιαφέρουν τις ελληνικές ομάδες!

«Φιλάκια» η λίστα της UEFA, «φιλάκια» και η διορία των μεταγραφών στη Σούπερ Λιγκ. Όμως η… μεταγραφολογία σε αυτά τα εδάφη δεν έχει τέλος. Και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν αναλαμβάνει πια η αγορά των ελεύθερων.

Άλλωστε, σε αυτή το σφύριγμα της λήξης έρχεται στις 16 Φεβρουαρίου. Και μιλάμε για μια αγορά γεμάτη με λαμπερά ονόματα. 

Πιο λαμπερό εξ αυτών, τούτο του Σέρχιο Ράμος. Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει αποφασισμένος να αγοράσει την αγαπημένη του Σεβίλλη, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν… έχει ακόμα μέσα του και κάποια ποιοτικά παιχνίδια.

Βασικός ήταν στη Μοντερέι και στα 39 του μπορεί να αποδειχθεί ηγέτης πολυτελείας για οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί ο Ραχίμ Στέρλινγκ που έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι. Αγωνιστικό ρυθμό μπορεί να μην έχει, αλλά… καντάρια ποιότητας δεδομένα έχει.

 Στα 31 του χρόνια το κορυφαίο επίπεδο τον έχει μάλλον αφήσει, ωστόσο, βρίσκεται σε καλή ηλικία για παίκτη τέτοιου βεληνεκούς και ψάχνει και ο ίδιος τη φανέλα που θα τον βοηθήσει να αναγεννηθεί. 

Ένας ακόμη «πρεμιερλιγκάτος» 31χρονος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο λόγος για τον Κερτ Ζουμά, στον οποίο δεν ταίριαξε η Κλουζ και η Ρουμανία.

Με εμπειρία από Τσέλσι και Γουέστ Χαμ, βέβαια, έχει πράγματα να δώσει σε όποιον του δώσει την ευκαιρία. 

Ευκαιρία επιστροφής στην Ευρώπη ψάχνει και ο Τζέσι Λίνγκαρντ.

Μετά την… εξωτική περιπέτεια στη Νότια Κορέα και τη Σεούλ, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θέλει να βρεθεί πιο κοντά στο σπίτι του και ελπίζει πως η αδιαμφισβήτητη ικανότητά του θα αποτελέσει διαβατήριο για μια νέα ευρωπαϊκή πρόκληση. 

