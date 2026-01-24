Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/01)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Μετά από ένα έντονο τριήμερο ευρωπαϊκών διασυλλογικών υποχρεώσεων στο πρόγραμμα αγώνων επιστρέφουμε με το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Οι μαχητικοί Περιστεριώτες υποδέχονται τους «πράσινους» σε ένα ματς που υπάρχει φαβορί.

Ποιο κανάλι δείχνει Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Ατρόμητος – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.

Πώς θα δω Live Streaming το Ατρόμητος – Παναθηναϊκός;

