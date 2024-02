Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φαβορί η αρμάδα του Έμερι

Δύο παιχνίδια από την Πρέμιερ Λιγκ περιλαμβάνει το κουπόνι ΟΠΑΠ της Κυριακής (11/02) και αυτό που ξεχωρίζει είναι η μάχη του «Βίλα Παρκ» ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι δύο ομάδες -μαζί με την Τότεναμ- μάχονται για την 4η θέση του πρωταθλήματος που χαρίζει εισιτήριο για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ της ερχόμενης περιόδου και το συγκεκριμένο ματς μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία τους.

Η Άστον Βίλα αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι, ούσα 4η στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ, δύο βαθμούς πάνω από Τότεναμ και οκτώ πάνω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι ευκόλως αντιληπτό πως αν το σύνολο του Έμερι κερδίσει τους «κόκκινους διαβόλους» την Κυριακή, τότε θα αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες της Γιουνάιτεντ για την τετράδα, παρότι θα απομένουν 14 αγωνιστικές για το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Η εντυπωσιακή Άστον Βίλα

Η Βίλα πραγματοποιεί εκπληκτική πορεία μέχρι τώρα στην Πρέμιερ Λιγκ και σίγουρα έχει πείσει και τον πιο απαισιόδοξο οπαδό της ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Αν και παραπάνω αναφέρθηκε ότι ο αγώνας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι «κλειδί» για τη μάχη της τετράδας, στην πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Οι «villans» μετά τον θρίαμβο στην έδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (5-0) την προηγούμενη αγωνιστική για τα προγνωστικα πρεμιερ λιγκ, μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή της κατάταξης στους πέντε βαθμούς και δεν μπορεί κανείς να τους ξεγράψει από την κουβέντα του τίτλου.

Κάστρο το «Βίλα Παρκ», αλλά όχι… απόρθητο

Φυσικά, η Άστον Βίλα δεν θα βρισκόταν εδώ τώρα αν δεν είχε μετατρέψει το «Βίλα Παρκ» σε… κάστρο! Άλλωστε, προ δύο μηνών «έγραψε ιστορία», καθώς μετά το 1-0 επί της Άρσεναλ (09/12) συμπλήρωσε 15 σερί εντός έδρας νίκες στις αναλυσεις στοιχηματος, αριθμός ρεκόρ για τον σύλλογο. Ωστόσο, μάλλον όποιος έκανε… ποδαρικό στο «Βίλα Παρκ» για το 2024 δεν ήταν και πολύ «γουρλής». Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο νέο έτος, η Βίλα έχει αγωνιστεί δύο φορές μπροστά στον κόσμο της και ηττήθηκε αμφότερες! Μία για το πρωτάθλημα (Νιούκαστλ 1-3) και μία για το Κύπελλο Αγγλίας (Τσέλσι 1-3). Τελευταία φορά που οι «villans» έχασαν δύο σερί εντός έδρας ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης ήταν την άνοιξη του 2022 (Μάρτιος – Απρίλιος), ενώ για να βρεθεί τρίτη ήττα στη σειρά πρέπει να ανατρέξουμε στον Νοέμβριο του 2020!

Δείχνει να συνέρχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Από την άλλη, η σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σίγουρα δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο, αφού το μόνο τρόπαιο που μπορεί να διεκδικήσει πλέον στο στοιχημα είναι το Κύπελλο Αγγλίας. Ωστόσο, μέσα στο 2024 κάτι σαν να έχει αλλάξει στο «Ολντ Τράφορντ» και το σύνολο του Τεν Χαγκ παραμένει αήττητο στα πέντε πρώτα ματς του έτους (4-1-0). Οι «κόκκινοι διάβολοι» μάλιστα έβαλαν τέλος στο αρνητικό εκτός έδρας σερί σε επίπεδο πρωταθλήματος (0-1-3) μετά τη νίκη-θρίλερ (4-3) στο «Μολινό» επί της Γουλβς.

Χωρίς νίκη κόντρα στο τοπ-8

Καλά όλα για αυτά για τη Γιουνάιτεντ, αλλά υπάρχει μία πρόσφατη παράδοση που τη στοιχειώνει και δεν αποτελεί ελπιδοφόρο οιωνό ενόψει της αναμέτρησης του «Βίλα Παρκ». Εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, η Μάντσεστερ δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας ομάδα που βρισκόταν στις οκτώ πρώτες θέσεις της βαθμολογίας πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Τελευταίο «θύμα» ήταν η Τότεναμ τον Οκτώβριο του 2021. Αναμφίβολα λοιπόν, οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάζονται τη νίκη κόντρα στην Άστον Βίλα, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για να σταματήσει η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό τους.

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Με βάση τα παραπάνω, ίσως να προκαλούν εντύπωση οι αποδόσεις για το Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ίσως και όχι. Σίγουρα όμως δεν είναι σύνηθες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις να προσφέρονται ως φαβορί από τις στοιχηματικές οι «villans». Συγκεκριμένα, ο άσος τιμάται στο 2.18, το Χ στο 3.70, ενώ το «διπλό» φτάνει το 3.10 στην Stoiximan.

Άστον Βίλα Ισοπαλία Μάντσεστερ Γ. 2.18 3.70 3.10

Όσον αφορά τις αγορές των γκολ, το Over 2,5 προσφέρεται στο 1.57 και το Under στο 2,40, ενώ το Goal/Goal πληρώνει 1.50, σε αντίθεση με το No Goal που αγγίζει το 2.50.

Το κανάλι του αγώνα Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Όπως όλοι οι αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ, έτσι και το Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόκειται να μεταδοθεί από τη συχνότητα της NOVA. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση βρίσκεται στο πρόγραμμα TV το απόγευμα της Κυριακής (11/02, 18:30) στο κανάλι NovaSports Premier League.