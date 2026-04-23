Άρσεναλ – Νιούκαστλ: «Κανονιές» στο Λονδίνο με δέλεαρ αποδόσεις

Θέλεις κούπα; Ώρα για αποδείξεις… Αυτό οφείλει να κάνει η Άρσεναλ προκειμένου να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Υποδέχεται την πάντα υπολογίσιμη Νιούκαστλ, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Οι «κανονιέρηδες» από απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γύρισαν σε αουτσάιντερ μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2.15 6.00

Άρσεναλ – Νιούκαστλ αποδόσεις

Η Άρσεναλ δεν έχει χρόνο για δάκρυα, οφείλει να συνέλθει αν δεν θέλει ο τίτλος να χαθεί μέσα από τα χέρια της. Παρότι ήταν βελτιωμένη στην έδρα της Σίτι, λύγισε 2-1 κι έδωσε την ευκαιρία στους «πολίτες» να την πλησιάσουν στους τρεις βαθμούς στη βαθμολογία, με την αρμάδα του Γκουαρδιόλα μάλιστα να έχει ένα ματς λιγότερο.

Άλλωστε οι «κανονιέρηδες» καλούνται να διαχειριστούν ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς ακολουθούν οι διπλές «μάχες» με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Τουλάχιστον βρίσκουν απέναντί τους μια Νιούκαστλ, που αδυνατεί να βρει ανάκαμψη. Οι «καρακάξες» συμπλήρωσαν τρεις απανωτές ήττες με το ίδιο σκορ (1-2) στην Πρέμιερ Λιγκ και ο στόχος της Ευρώπης απομακρύνεται.

Η Άρσεναλ καλείται να εκμεταλλευτεί το ντεφορμάρισμα της Νιούκαστλ, με τις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες να την προσφέρουν ξεκάθαρο φαβορί.

Πάντα επιβάλλεται να ρίξουμε μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου βρίσκουμε σε σχετικά χαμηλή απόδοση το Over 2,5.

Άρσεναλ – Νιούκαστλ ειδικά στοιχήματα

Η Άρσεναλ δεν έχει περιθώρια για γκέλα, θα επιδιώξει να καθαρίσει από νωρίς το ματς και να κρατήσει δυνάμεις ενόψει της αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δύσκολα κρατάει το μηδέν στην άμυνα η Νιούκαστλ, συνεπώς βλέπουμε το ματς να ανοίγει από νωρίς. Με αυτό το σκεπτικό θα ποντάρουμε δυνατά σε ένα bet builder, ενώ υπάρχει και η εναλλακτική των ειδικών στοιχημάτων.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ

4.15 ΧΑΒΕΡΤΣ ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 6.00 1+OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜ.+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.80 ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.50 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ: ΝΑΙ 10.00

Άρσεναλ – Νιούκαστλ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Νιούκαστλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Novasports Premier League. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.