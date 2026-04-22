ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού: Πρώτο φαβορί ο Πέδρο Μαρτίνς!💣🔥

Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού: Πρώτο φαβορί ο Πέδρο Μαρτίνς!💣🔥

Δεν λέει να… στεριώσει προπονητής στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο τεχνικός Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται υπ’ ατμόν και, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, αναμένεται να αποχωρήσει από το «τριφύλλι».

Ποιος όμως θα αναλάβει; Η winmasters μας βάζει στο κλίμα, προσφέροντας τη σχετική αγορά σε άκρως ικανοποιητικές αποδόσεις και με «ηχηρά» ονόματα ως πιθανούς διαδόχους του Ισπανού κόουτς.

Στο κάδρο ο Πέδρο Μαρτίνς

Το κλίμα έχει χαλάσει για τα καλά στον Παναθηναϊκό και όλα δείχνουν πως ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν. Εξάλλου, το ενδεχόμενο να παραμείνει στον πάγκο μοιάζει στα όρια του απίθανου και δίνεται στα προγνωστικά σε απόδοση 21.00!

Πρώτο φαβορί για να πάρει τα ηνία του «τριφυλλιού» τη νέα σεζόν είναι ο Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε ένα πετυχημένο πέρασμα από τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που σήκωσε τρία πρωταθλήματα με τους «ερυθρόλευκους» και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο Πορτογάλος καθοδηγεί την Αλ Γκαράφα από το Κατάρ και φέρεται θετικός σε σενάριο επιστροφής στη Σούπερ Λιγκ. Στο 2.65 προσφέρεται από τη winmasters για να είναι ο επόμενος τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ψηλά στη λίστα ο Λέτο

Κοινό μυστικό είναι πως οι σχέσεις του Σεμπάστιαν Λέτο με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Άλλωστε, ο Αργεντινός έκανε… όργια ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» και πέρυσι οδήγησε την Κηφισιά στην άμεση επάνοδο στα «σαλόνια».

Μάλιστα, παρά την αποδυνάμωση του ρόστερ τον Δεκέμβριο, η Κηφισιά φαίνεται να κερδίζει το φετινό στοίχημα παραμονής.

Στις επιλογές Αλμέιδα και Λουτσέσκου!

Μέσα στη λίστα για επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού ξεχωρίζουν ονόματα «έκπληξη». Στο 13.00 βρίσκουμε το να αναλάβει ο πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής, Γκουστάβο Πογιέτ.

Επίσης, στα αουτσάιντερ στις αναλύσεις υπάρχει ως διαθέσιμη επιλογή ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Σεβίλλη, Ματίας Αλμέιδα, σε απόδοση 21.00.

Αν θέλουμε να το… τραβήξουμε ακόμα περισσότερο, πάμε στον Ραζβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ στο εκκωφαντικό 26.00!

Παναθηναϊκός επόμενος προπονητής στοίχημα

‘Ωσπου να οριστικοποιηθεί το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού, εσείς μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters προκειμένου να πάρετε δελεαστικό promo code. Αναλυτικά οι αποδόσεις για επόμενος τεχνικός του «τριφυλιού»:

Παναθηναϊκός – Προπονητής στις 31/08/2026 Απόδοση
Π. Μαρτίνς
Σ. Λέτο
Ρ. Σμιντ
Σ. Ρεμπρόφ
Γκ. Πογιέτ
Π. Σόουζα
Τ. Μότα
Ρ. Μπενίτεθ
Μ. Αλμέιδα
Ντε Ρόσι
Μ. Γκαγιάρδο
Ρ. Λουτσέσκου
Ι. Αλγκουαθίλ
Γ. Δώνης
Ι. Γιοβάνοβιτς
Μ. Ουζουνίδης

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

