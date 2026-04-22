ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Τελικός με φουλ ένταση και hot ειδικά στοιχήματα!🔥

Αυτό το Κύπελλο ποιος θα το πάρει; Ο Βόλος φοράει τα γιορτινά του κι ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους δύο φιναλίστ (Σάββατο 25/04, 20:30). Φαβορί υπάρχει και είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τον ψυχωμένο ΟΦΗ, σε μια «μάχη» με μεγάλο ενδιαφέρον στο κουπόνι.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε τελικό Κυπέλλου έπειτα από τρία χρόνια, με πιο πρόσφατη κατάκτηση το 2021, ενώ ο ΟΦΗ φτάνει στον τελικό για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Οι Κρητικοί έχουν σηκώσει το συγκεκριμένο τρόπαιο μόλις μια φορά, το μακρινό 1987. Καλή η ιστορία, ωστόσο όταν μιλάμε για προγνωστικά επιβάλλεται μια ματιά στο στοίχημα.

ΠΑΟΚ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΦΗ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 1.20 4.65

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αποδόσεις

Ουσιαστικά έμεινε εκτός διεκδίκησης τίτλου μετά το διασυρμό από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα παίξει… ρέστα στον τελικό προκειμένου να σώσει τη χρονιά.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο ΟΦΗ κατεβαίνει με την ταμπέλα του απόλυτου αουτσάιντερ στον τελικό Κυπέλλου. Την προηγούμενη σεζόν δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό, από τον οποίο έχασε 2-0 και τώρα θα ψάξει την υπέρβαση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με ανεβασμένο ηθικό μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού οι Κρητικοί και με 8.000 κόσμο στο πλευρό τους.

Βάσει δυναμικής ο ΠΑΟΚ έχει σαφές προβάδισμα, γεγονός που αποτυπώνεται στο μέγιστο βαθμό τσεκάροντας τις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Δεν ανοίγουν οι τελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, με το Under να κυριαρχεί. Ωστόσο οι παραδόσεις είναι για να… σπάνε.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ ειδικά στοιχήματα

Μελετώντας το ζευγάρι αξίζει να στραφούμε σε εναλλακτικά στοιχήματα που προσφέρονται σε άκρως ελκυστικές τιμές. Εξάλλου πρόκειται για μονό τελικό αγώνα και οι λεπτομέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο.

Ένταση και σκοπιμότητα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, οπότε πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα ποντάρουμε σε ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΥΝΤΑΣ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 4.25 ΠΑΟΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.33 1+ΠΑΟΚ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ + ΟΦΗ OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 6.75 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.45 ΠΑΟΚ OVER 6,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΟΦΗ OVER 2,5 ΟΦΣΑΪΝΤ 3.60

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1 HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.