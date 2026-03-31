Άρης: Το απόλυτο «ξήλωμα» ενόψει καλοκαιριού!

Προφανώς, τίποτα δεν έχει τελειώσει στη σεζόν. Όμως στον Άρη είναι τέτοια η απογοήτευση που ακόμη και το κυνήγι της 5ης θέσης στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ περνάει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Μια επόμενη ημέρα που θα βρει τους Θεσσαλονικείς εντελώς διαφορετικούς. Στον ορίζοντα φαίνεται… ξήλωμα στον Άρη.

Οι «κίτρινοι» πραγματοποίησαν πολλές μεταγραφές καλοκαίρι και χειμώνα, όμως η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν τους έδωσε το παραμικρό.

Και πάνε ξανά για ένα καλοκαίρι… κοσμογονίας με πολλές αποχωρήσεις και πολλές προσθήκες.

Φυσικά, αυτές θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό και από τον προπονητή που θα κάθεται στον πάγκο του Άρη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ελάχιστοι – μετρημένοι στα δάχτυλα επί της ουσίας – είναι ασφαλείς στο ρόστερ της ομάδας.

Όπως και το ότι η διοίκηση του συλλόγου έχει μπροστά της μήνες πολύ κρίσιμων αποφάσεων με στόχο να βρει την ταυτότητα που θέλει να φέρει η ομάδα και να θάψει στο παρελθόν την κάκιστη φετινή σεζόν.