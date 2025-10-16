Άρης – Παναθηναϊκός: Ανεπανάληπτη σύγκρουση με αποδόσεις έως 18.50!💣

Τα φώτα είναι στραμμένα στον βορρά αυτή την Κυριακή και στο Άρης – Παναθηναϊκός (19/10, 19:30). Εννοείται πως μας έλειψε η Stoiximan Super League αυτές τις δύο εβδομάδες αποχής. Μας ανταμείβει ωστόσο, το κουπόνι της Κυριακής με τις ματσάρες που περιέχει.

Η σεζόν των «κιτρινόμαυρων» χάλασε από… το καλοκαίρι και τον αποκλεισμό τους από την Αράζ. Με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο αναζητούν ακόμα σταθερότητα και ηρεμία. Το πρόσφατο 3-0 από τον ΟΦΗ σίγουρα δεν βοήθησε, ούτε το 1-1 με τον Πανσερραϊκό που είχε προηγηθεί.

Γεμάτη σκαμπανεβάσματα η μέχρι τώρα πορεία των «πρασίνων». Με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία, φαίνεται να ησύχασαν τα πνεύματα, το θέμα είναι όμως για πόσο. Ωστόσο, δεν έχει λύσει τα πάντα ακόμη. Το πρόσφατο 1-2 από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Γιουρόπα Λιγκ το επιβεβαιώνει.

Άρης – Παναθηναϊκός στοίχημα

Όταν οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες, δεν θεωρείται και η τέλεια συνταγή για γκολ. Ακριβώς το αντίθετο. Στα 16 τελευταία τους ραντεβού έχουν σημειωθεί δύο τέρματα και κάτω σε 15 περιπτώσεις. Μάλιστα, σε 13 εξ αυτών επιβεβαιώθηκε και το N/G.

Ο Παναθηναϊκός στις δέκα πιο πρόσφατες επισκέψεις του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχει θετικό ρεκόρ. Για την ακρίβεια, έχει πάρει πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και ηττήθηκε τρεις φορές. Η τελευταία του επιτυχία, πάντως, ήρθε σε ουδέτερη έδρα. Μιλάμε φυσικά για τον τελικό Κυπέλλου το 2024. Συμπτωματικά, τότε στον πάγκο του καθόταν και πάλι ο Χρήστος Κόντης.

Ο Άρης έχει στη διάθεσή του έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει να «ξεκλειδώνει» την «πράσινη» άμυνα. Τη φετινή σεζόν ο Λορέν Μορόν έχει σκοράρει μόλις δύο γκολ, αλλά κόντρα στον Παναθηναϊκό έχει… έμπνευση. Ο Ισπανός έχει βρει δίχτυα σε τρία από τα έξι μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα.

Αφού πήραμε μια γεύση από αριθμούς, πάμε να δούμε και τις αποδόσεις. Προφανώς, σε αυτό θα μας βοηθήσει η Stoiximan.

Άρης – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Παρατηρούμε μια σχετική ισορροπία, όμως υπάρχει μικρή κλίση προς τους φιλοξενούμενους. Το διπλό του «τριφυλλιού» προσφέρεται στο 2.27, εν αντιθέσει με το 3.45 του άσου. Σε τιμή άνω του τριπλασιασμού το Χ (3.15).

Όπως είδαμε, το Under 2,5 έχει πλούσιο παρελθόν στο ζευγάρι. Ως εκ τούτου, πληρώνει χαμηλά, μόλις 1.65, σε σχέση με το 2.25 του Over 2,5. Αντίθετα, δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά στα G/G και N/G, που έχουν απόδοση 1.90 και 1.85 αντίστοιχα.

Άρης – Παναθηναϊκός ειδικά

Από ειδικά, σας έχουμε κάποιες άκρως ελκυστικές επιλογές για στοίχημα. Όπως θα δείτε, στα τρία πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια το σκορ ήταν 2-0. Δύο φορές υπέρ του Άρη και μία υπέρ του Παναθηναϊκού. Μπορεί να ξανασυμβεί; Το ακριβές 2-0 των «πρασίνων» προσφέρεται στο 11.00, ενώ των «κιτρινόμαυρων» στο 18.50.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 2-0 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 0-2 11.00 18.50

Επιπλέον, σε τέτοιες αναμετρήσεις ποτέ δεν λείπει το πάθος. Μέσα στις έντονες μονομαχίες δεν θέλει πολύ να γίνει ένα λάθος. Μία παράβαση στην περιοχή θέλουμε και… πληρωνόμαστε με 2.50 στη Stoiximan αν καταλογιστεί πέναλτι.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.50

Άρης – Παναθηναϊκός κανάλι

Τώρα, σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Άρης – Παναθηναϊκός;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ελληνική μονομαχία (19/10, 19:30) από το Novasports Prime.