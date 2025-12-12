Άρης – Ολυμπιακός αποδόσεις: Προκαλεί το 3.85 του Γιαμπλόνσκι!💣🔥

Προφανώς και υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ειδικά όταν μιλάμε για τον φετινό Άρη και τον φετινό Ολυμπιακό. Ωστόσο, η μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το βράδυ της Κυριακής, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Άρης – Ολυμπιακός αποδόσεις

Γιατί; Διότι από τη μία ο Άρης ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα του δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση, ενώ, από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει να παραμείνει στην κορυφή στη βαθμολογία ελλάδα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 25-26 1.40

Με βάση την εικόνα των δύο αντιπάλων έως τώρα, ο φαβοριτισμός του Ολυμπιακού στα προγνωστικά σούπερ λιγκ δικαιολογείται πέρα για πέρα. Μάλιστα, το 1.50 άνετα επιλέγεται και μόνο του, ενώ οι πιο «θαρραλέοι» μπορούν είτε να πάνε στον άσο του 7.40, είτε στην ισοπαλία του 4.05.

Αναφορικά με τα γκολ, στη Stoiximan η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Σαφές προβάδισμα σε Under 2,5 και No Goal, έναντι Over 2,5 και Goal/Goal αντίστοιχα.

ΑΡΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7.40 4.05 1.50

Άρης – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Πέρα όμως από τις «κλασικές» επιλογές από τις στοιχηματικές εταιρίες, τα ειδικά στοιχήματα και bet builder πάντα έχουν την τιμητική τους. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ντέρμπι της Stoiximan Super League.

UNDER 2,5 + 2+ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3.80

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + N/G + UNDER 3,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΑΡΗΣ 4.15

1+ ΑΣΙΣΤ ΡΟΝΤΙΝΕΙ 3.90

OVER 2,5 ΟΦΣΑΙΝΤ ΑΡΗΣ 2.37

ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00 2.12

Άρης – Ολυμπιακός διαιτητής

Τέλος, κλείνουμε με τον «άρχοντα» της αναμέτρησης. Ρέφερι του αγώνα θα είναι ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι. Ο 35χρονος διαιτητής έχει βρεθεί σε τρεις αγώνες του Ολυμπιακού κατά το παρελθόν, ενώ θα είναι η πρώτη φορά που θα διευθύνει 90λεπτο των «κιτρινόμαυρων».

Τους «ερυθρόλευκους» τους έχει «σφυρίξει» στην ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0 στις 4/2/24, στη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-2 στις 10/11/24 και στη νίκη επί της ΑΕΚ με 1-0 στις 2/3/25.

Τα στατιστικά του τη φετινή σεζόν είναι 3,3 κίτρινες κάρτες ανά παιχνίδι, καμία αποβολή, ενώ μόλις σε μία περίπτωση έχει υποδείξει την εσχάτη των ποινών. Προκύπτουν, συνεπώς, εξαιρετικά πραγματάκια για ποντάρισμα…

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.85 3.85 2.47

OVER 27,5 ΦΑΟΥΛ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΑΡΗΣ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.78 1.75 1.75

Άρης – Ολυμπιακός κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 20:00 το βράδυ Κυριακής (14/12) από το πρόγραμμα tv του Novasports Prime. Για όσους δεν έχετε συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet δηλώνει «παρών» στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!