ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Άρης – Ολυμπιακός αποδόσεις: Προκαλεί το 3.85 του Γιαμπλόνσκι!💣🔥

Άρης Ολυμπιακός αποδόσεις στοίχημα

Προφανώς και υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ειδικά όταν μιλάμε για τον φετινό Άρη και τον φετινό Ολυμπιακό. Ωστόσο, η μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το βράδυ της Κυριακής, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Άρης – Ολυμπιακός αποδόσεις

Άρης - Ολυμπιακός αποδόσεις

Γιατί; Διότι από τη μία ο Άρης ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα του δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση, ενώ, από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει να παραμείνει στην κορυφή στη βαθμολογία ελλάδα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 25-26
1.40

Με βάση την εικόνα των δύο αντιπάλων έως τώρα, ο φαβοριτισμός του Ολυμπιακού στα προγνωστικά σούπερ λιγκ δικαιολογείται πέρα για πέρα. Μάλιστα, το 1.50 άνετα επιλέγεται και μόνο του, ενώ οι πιο «θαρραλέοι» μπορούν είτε να πάνε στον άσο του 7.40, είτε στην ισοπαλία του 4.05.

Αναφορικά με τα γκολ, στη Stoiximan η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Σαφές προβάδισμα σε Under 2,5 και No Goal, έναντι Over 2,5 και Goal/Goal αντίστοιχα.

ΑΡΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7.40 4.05 1.50
OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.05 1.78 2.15 1.65

Άρης – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Άρης - Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Πέρα όμως από τις «κλασικές» επιλογές από τις στοιχηματικές εταιρίες, τα ειδικά στοιχήματα και bet builder πάντα έχουν την τιμητική τους. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ντέρμπι της Stoiximan Super League.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά που ξεχωρίσαμε, ενώ αν θέλετε να κάνετε κι εσείς τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε στις αποδόσεις στα πινακάκια, έχοντας πάρει πρώτα και το αντίστοιχο promo code*🎁.

UNDER 2,5 + 2+ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3.80
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + N/G + UNDER 3,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΑΡΗΣ
4.15
1+ ΑΣΙΣΤ ΡΟΝΤΙΝΕΙ
3.90
OVER 2,5 ΟΦΣΑΙΝΤ ΑΡΗΣ
2.37
ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00
2.12

Άρης – Ολυμπιακός διαιτητής

Άρης - Ολυμπιακός διαιτητής

Τέλος, κλείνουμε με τον «άρχοντα» της αναμέτρησης. Ρέφερι του αγώνα θα είναι ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι. Ο 35χρονος διαιτητής έχει βρεθεί σε τρεις αγώνες του Ολυμπιακού κατά το παρελθόν, ενώ θα είναι η πρώτη φορά που θα διευθύνει 90λεπτο των «κιτρινόμαυρων».

Τους «ερυθρόλευκους» τους έχει «σφυρίξει» στην ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0 στις 4/2/24, στη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-2 στις 10/11/24 και στη νίκη επί της ΑΕΚ με 1-0 στις 2/3/25.

Τα στατιστικά του τη φετινή σεζόν είναι 3,3 κίτρινες κάρτες ανά παιχνίδι, καμία αποβολή, ενώ μόλις σε μία περίπτωση έχει υποδείξει την εσχάτη των ποινών. Προκύπτουν, συνεπώς, εξαιρετικά πραγματάκια για ποντάρισμα…

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.85 3.85 2.47
OVER 27,5 ΦΑΟΥΛ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΑΡΗΣ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.78 1.75 1.75

Άρης – Ολυμπιακός κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 20:00 το βράδυ Κυριακής (14/12) από το πρόγραμμα tv του Novasports Prime. Για όσους δεν έχετε συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet δηλώνει «παρών» στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα