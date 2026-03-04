Άρης: Απόδοση «πρόκληση» να παίξει στα πλέι άουτ!

«Ξυπνούν εφιάλτες» στον Άρη έπειτα από τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και το σενάριο να βρεθεί στην επικίνδυνη ζώνη παύει να είναι στα όρια του απίθανου. Μάλιστα μετά την πρόσφατη ήττα με 3-1 στην έδρα του Παναθηναϊκού βρίσκεται μόλις στο +1 από τον 9ο Βόλο στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.



Επιτακτική ανάγκη η αντίδραση

Πλέον ο Άρης είναι υποχρεωμένος να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί προκειμένου να αποφύγει… περιπέτειες και να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία 8 ματς έχει σημειώσει μόλις μια νίκη, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στην άμυνα. Μάλιστα εντός του 2026 έχει προλάβει να δεχτεί 12 τέρματα.

Πάντως, πέρα από την αγωνιστική καθίζηση, στον Άρη «βράζουν» για τη διαιτησία στο τελευταίο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, δυσαρέσκεια που εκφράστηκε με πρόσφατη ανάρτηση στα social media και συνοδεύτηκε από δύο βίντεο. Την ερχόμενη αγωνιστική το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου υποδέχεται τον Ατρόμητο, ενώ στη συνέχεια θα κλείσει την κανονική περίοδο με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ.

Απόδοση πόσο δίνει να παίξει ο Άρης στα πλέι άουτ

Θεωρητικά ο Άρης είναι το απόλυτο αουτσάιντερ για να τερματίσει στην τελευταία εξάδα στην κανονική περίοδο. Εξάλλου διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και δυναμική για να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ και το πρόγραμμά του είναι βατό έως το φινάλε. Ωστόσο για όσους αρέσκονται σε «τζόγο» και κυνηγούν υψηλές αποδόσεις δεν περνάει απαρατήρητο το εξωφρενικό 21.00!

Ομάδα Απόδοση Κηφισιά 1.16 ΑΕΛ Novibet 1.85 Βόλος 2.05 ΟΦΗ 4.25 Άρης 21.00

Απόδοση να τερματίσει ο Άρης στους πρώτους 8

Το πιθανότερο σενάριο για τον Άρη είναι να περιοριστεί σε μια θέση μέσα στην πρώτη 8άδα. Άλλωστε οι ομάδες που θεωρητικά τον απειλούν είναι τρεις, ο Ατρόμητος, ο Βόλος και η Κηφισιά, όλες τους βρίσκονται πίσω σε δυναμική σε σχέση με τους Θεσσαλονικείς.

Ομάδα Απόδοση Άρης 1.01 ΟΦΗ 1.16 Βόλος 1.65 Ατρόμητος 1.85 Κηφισιά 4.50 Παναιτωλικός 101.00

Απόδοση να υποβιβαστεί ο Άρης

Το να υποβιβαστεί ο Άρης είναι ένα σενάριο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως δεν παύει να δίνεται σε απόδοση από τη Novibet στο εξωπραγματικό 1.501! Στα φαβορί για να πέσουν κατηγορία, πέρα από τον ρεαλιστικά καταδικασμένο Πανσερραϊκό, είναι οι Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet.