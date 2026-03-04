ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Άρης: Απόδοση «πρόκληση» να παίξει στα πλέι άουτ!

Άρης: Απόδοση «πρόκληση» να παίξει στα πλέι άουτ!

«Ξυπνούν εφιάλτες» στον Άρη έπειτα από τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και το σενάριο να βρεθεί στην επικίνδυνη ζώνη παύει να είναι στα όρια του απίθανου. Μάλιστα μετά την πρόσφατη ήττα με 3-1 στην έδρα του Παναθηναϊκού βρίσκεται μόλις στο +1 από τον 9ο Βόλο στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Επιτακτική ανάγκη η αντίδραση

Πλέον ο Άρης είναι υποχρεωμένος να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί προκειμένου να αποφύγει… περιπέτειες και να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία 8 ματς έχει σημειώσει μόλις μια νίκη, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στην άμυνα. Μάλιστα εντός του 2026 έχει προλάβει να δεχτεί 12 τέρματα.

Πάντως, πέρα από την αγωνιστική καθίζηση, στον Άρη «βράζουν» για τη διαιτησία στο τελευταίο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, δυσαρέσκεια που εκφράστηκε με πρόσφατη ανάρτηση στα social media και συνοδεύτηκε από δύο βίντεο. Την ερχόμενη αγωνιστική το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου υποδέχεται τον Ατρόμητο, ενώ στη συνέχεια θα κλείσει την κανονική περίοδο με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ.

Απόδοση πόσο δίνει να παίξει ο Άρης στα πλέι άουτ

Θεωρητικά ο Άρης είναι το απόλυτο αουτσάιντερ για να τερματίσει στην τελευταία εξάδα στην κανονική περίοδο. Εξάλλου διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και δυναμική για να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ και το πρόγραμμά του είναι βατό έως το φινάλε. Ωστόσο για όσους αρέσκονται σε «τζόγο» και κυνηγούν υψηλές αποδόσεις δεν περνάει απαρατήρητο το εξωφρενικό 21.00!

Ομάδα Απόδοση
Κηφισιά
1.16novibet
ΑΕΛ Novibet
1.85novibet
Βόλος
2.05novibet
ΟΦΗ
4.25novibet
Άρης
21.00novibet

Απόδοση να τερματίσει ο Άρης στους πρώτους 8

Το πιθανότερο σενάριο για τον Άρη είναι να περιοριστεί σε μια θέση μέσα στην πρώτη 8άδα. Άλλωστε οι ομάδες που θεωρητικά τον απειλούν είναι τρεις, ο Ατρόμητος, ο Βόλος και η Κηφισιά, όλες τους βρίσκονται πίσω σε δυναμική σε σχέση με τους Θεσσαλονικείς.

Ομάδα Απόδοση
Άρης
1.01novibet
ΟΦΗ
1.16novibet
Βόλος
1.65novibet
Ατρόμητος
1.85novibet
Κηφισιά
4.50novibet
Παναιτωλικός
101.00novibet

Απόδοση να υποβιβαστεί ο Άρης

Το να υποβιβαστεί ο Άρης είναι ένα σενάριο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως δεν παύει να δίνεται σε απόδοση από τη Novibet στο εξωπραγματικό 1.501! Στα φαβορί για να πέσουν κατηγορία, πέρα από τον ρεαλιστικά καταδικασμένο Πανσερραϊκό, είναι οι Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet.

Ομάδα Απόδοση
Αστέρας Τρίπολης
2.35novibet
ΑΕΛ Novibet
2.65novibet
Παναιτωλικός
3.75novibet
Κηφισιά
6.00novibet
Ατρόμητος
51.00novibet
Βόλος
101.00novibet
ΟΦΗ
1501novibet
Άρης
1501novibet

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα