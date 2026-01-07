ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άρης – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα: Σκοράρει και «πληρώνει» ο Βάργκα!💣💥

Η επανεκκίνηση της Stoiximan Super League μας σερβίρει ένα μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Άρης και ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει αρκετά πράγματα για την πορεία των δύο «κιτρινόμαυρων».

Δεν χάνουμε χρόνο, εδώ μπήκατε για να διαβάσετε για στοίχημα, οπότε περνάμε στις επιλογές που αξίζει κανείς να προσέξει στο κυριακάτικο ματς.

Άρης – ΑΕΚ αποδόσεις στοίχημα

Άρης - ΑΕΚ αποδόσεις στοίχημα

Κάτι που δίνει έξτρα ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, είναι η κατάσταση των δύο ομάδων στη βαθμολογία ελλάδα. Από τη μία, η Ένωση θέλει να παραμείνει στην κορυφή, από την άλλη ο Άρης προσπαθεί να μην χάσει το «τρένο» της πέμπτης ή και της τέταρτης θέσης.

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ SUPER LEAGUE ΑΡΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4
3.50stoiximan
15.00stoiximan

Σχετικά με τις αποδόσεις του 90λέπτου, τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ στο 1.67. Ισοπαλία και άσος ανεβαίνουν αρκετά ψηλότερα, με 3.55 και 5.90 αντίστοιχα. Επιπλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα γκολ, εκεί όπου οι στοιχηματικές δεν βλέπουν «ανοιχτή» αναμέτρηση.

AΡΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΕΚ
5.90stoiximan
 3.55
1.67stoiximan
OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.18
1.70stoiximan
 2.05
1.72stoiximan

Άρης – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Άρης - ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Όπως ξέρετε, όμως, τα ειδικά στοιχήματα και τα bet builder προσελκύουν πάντα τους παίκτες του στοιχήματος. Η Stoiximan, λοιπόν, φροντίζει να προσφέρει και πάλι τις καλύτερες επιλογές, οι οποίες, με το αντίστοιχο promo code*🎁, μεγιστοποιούν την εμπειρία σας. Δείτε τις αγορές που ξεχωρίζουν…

UNDER 2,5 + X HMIXΡΟΝΟ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
4.60stoiximan
1-2 ΓΚΟΛ + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ
3.55stoiximan
ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1-2,1-3,1-4
5.50stoiximan
ΚΑΝΕΝΑ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 33′
1.87stoiximan
ΜΠΑΡΝΑΜΠΑΣ ΒΑΡΓΚΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
3.80stoiximan

Άρης – ΑΕΚ κανάλι

Κυριακή απόγευμα η αναμέτρηση (11/1, 19:30), η οποία θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Novasports Prime. Σε περίπτωση που δεν έχετε συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

