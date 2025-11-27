Αριάνα Παπαγιάννη: «Ξανθιά, γαλανομάτα και μιλάω για ποδόσφαιρο, χωνέψτε το» | Kingbet Show #38

H Αριάνα Παπαγιάννη κάνει τη μεγάλη διαδρομή από το… διπλανό στούντιο και συναντά τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο στο Kingbet Show powered by Winmasters.

Άργησε η τηλεόραση να δεχθεί ότι η γυναίκα σε μία αθλητική εκπομπή δεν είναι μόνο για να διαβάζει τις κάρτες; Είναι οι θεατές πιο αυστηροί με τις γυναίκες αθλητικογράφους;

Ακόμα, η Αριάνα μάς μιλάει για την αποτυχία της Εθνικής να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για τη μέχρι τώρα πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, για το ποδόσφαιρο γυναικών και για τον… Πύργο.

Και ακόμα περισσότερα στο νέο Kingbet Show της Winmasters.