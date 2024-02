Αποκάλυψη Μάικ Τζέιμς για το επόμενο συμβόλαιό του! (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί διακαή πόθο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, εδώ και μεγάλο διάστημα. Ο ίδιος μίλησε για το επόμενο συμβόλαιό του, το οποίο, κατά πάσα πιθανότατα, θα είναι και το τελευταίο του.

Η φετινή Μονακό οφείλει πολλά στον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος την έχει πάρει από το «χέρι» και την οδηγεί στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες, είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να βρεθεί το Φάιναλ Φορ του Βερολίνου.

Ο Αμερικανός άσος έχει 19,4 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ σε 26 παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παλεύουν εδώ και καιρό για την υπογραφή του το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε και το συμβόλαιό του με τους Μονεγάσκους λήγει. Ο 33χρονος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας τα εξής:



«Όσο και να αγαπώ το μπάσκετ, μερικές φορές κουράζομαι να είμαι παίκτης, αν αυτό βγάζει νόημα. Οπότε για να το ξεκαθαρίσω, το επόμενο συμβόλαιο, μάλλον θα είναι και το τελευταίο μου».

Οι δύο «αιώνιοι» ευελπιστούν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους την επόμενη περίοδο και ο ίδιος επιθυμεί να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά μπάσκετ και να συμμετάσχει σε ακόμη ένα Φάιναλ Φορ, το 3ο της καριέρας του.

