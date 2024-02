Αποκάλυψη Γουόκαπ για διάλογο με φίλους του Παναθηναϊκού! (pic)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Ηράκλειο για το Κύπελλο Ελλάδος ΟΠΑΠ και προσπαθεί να διαψεύσει τα προγνωστικά μπάσκετ, που δίνουν φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στους φιλάθλους των «πρασίνων» αναφέρθηκε ο Τόμας Γουόκαπ, αποκαλύπτοντας και έναν διάλογο που έχει, κατά καιρούς, μαζί τους.

Από τους αγώνες σήμερα, ξεχωρίζει το Ολυμπιακός-Περιστέρι στις 18:00 για τον προημιτελικό του κυπέλλου. Στο περιθώριο αυτού, ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για τη διοργάνωση, ενώ έκανε λόγο και για μία στοιχομυθία που έχει κάποιες φορές με φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR:

«Μερικά από τα μεγαλύτερα κοπλιμέντα που έχω λάβει, ήταν από σκληροπυρηνικούς φίλους του Παναθηναϊκού που μου λένε “Είμαι φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά αγαπάμε και σεβόμαστε τον τρόπο παιχνιδιού σας”».



Σίγουρα, οι φίλοι του «τριφυλλιού» δεν θα ήθελαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να πραγματοποιήσουν μία καλή εμφάνιση σε έναν ενδεχόμενο τελικό «αιωνίων».

One of the biggest compliments Thomas Walkup has received was from the Panathinaikos fan 🙌 pic.twitter.com/XLPBVXqtH8

— BasketNews (@BasketNews_com) February 15, 2024